PSG : Luis Campos glisse un mot à l'oreille d'une pépite grecque

PSG05 déc. , 12:00
parNathan Hanini
Vainqueur de la Youth League en 2024 avec l’Olympiakos, le jeune Christos Mouzakitis est la nouvelle coqueluche du football grec. Le milieu de terrain de 18 ans est suivi par les cadors européens. Après le Real Madrid, c’est le Paris Saint-Germain qui est intéressé. La formation grecque pourrait en tirer 30 millions d’euros.
Milieu de terrain polyvalent, Christos Mouzakitis affole la Grèce ces derniers mois. Le joueur de 18 ans évolue du côté de l’Olympiakos mais pour combien de temps ? L’international grec de 18 ans (sept sélections) est suivi de très près par certains cadors européens. Lors de la victoire de Désiré Doué lors du Golden Boy 2025, une scène entre Christos Mouzakitis et Luis Campos a enflammé la presse grecque. Conscient du joyau entre ses mains, son club de l’Olympiakos le préserve, mais en attend également un certain prix.

Le PSG concurrence le Real Madrid

Tout d’abord, c’est le média Sport Time Greece qui révèle que le Real Madrid suit le jeune milieu de terrain depuis quelque temps. Le champion de Grèce 2025 espère en tirer 40 millions d’euros selon la presse locale. Le Real en promet 30 de son côté. Mais le Paris Saint-Germain va venir semer les troubles fêtes. Selon RedFreaks, le club de la capitale est très intéressé par Christos Mouzakitis.
Lors de la cérémonie du Golden Boy, le directeur du football du Paris Saint-Germain aurait glissé un mot au joueur de 18 ans : « Continue comme ça... on te suit ». « Mouzakitis est resté calme, mais son sourire trahissait le fait qu'il comprenait que son nom commençait à figurer sur les listes des meilleurs clubs », écrit le média grec. En contrat jusqu’en 2029 avec l’Olympiakos, le jeune Christos Mouzakitis sera l’un des noms à suivre. Reste à savoir si le prix de l’international grec augmentera avec ses performances.
