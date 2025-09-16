Ligue 1+ cartonne, Canal+ se fait secouer

Ligue 1+ a annoncé des chiffres prometteurs cette semaine, et c'est Canal+ qui en fait les frais.

Après une première annonce prometteuse dans la foulée du premier week-end de reprise, Ligue 1+ a enfoncé le clou. De 600.000 abonnés au lancement, la chaine de la LFP est passée à 1 million de fidèles. De quoi atteindre le chiffre espéré pour… la fin de la saison. Un temps d’avance à souligner même si les projections avaient été modestes étant donné les fiascos de DAZN et Médiapro avant cette expérience. Et surtout, cela ne garantit pas de remplir les poches des clubs de Ligue 1 à l’issue de l’exercice, sachant toutes les contraintes financières autour de ce nouveau projet. Mais il vaut mieux atteindre aussi rapidement le million d’abonnés plutôt que de plafonner à un chiffre inférieur.

Ligue 1+ s’est donc félicité de cette réussite après seulement un mois d’existence, ce qui ne semblait pas envisageable à ce niveau au départ. Et au moment d’annoncer ce succès, la chaine de la LFP a reçu de nombreux messages, principalement de félicitations pour le travail effectué et le tarif abordable proposé. Et au passage, certains ne se sont pas gênés pour égratigner Canal+, qui n’a pas souhaité faire partie de l’aventure et proposer cette chaine sur sa plateforme, ce qui a déçu beaucoup d’abonnés. « Cher Maxime Saada, vous avez loupé l’affaire de l’année. Franchement bravo. Un abonnés de Canal+ », « dommage que ce ne soit pas dispo sur Canal+, ce serait alors totalement parfait », « Canal+ n’a pas joué le jeu, on serait peut-être aux 2 millions », « j’attends que ce soit sur Canal+ pour prendre », ont même lancé plusieurs suiveurs, signe que la chaine de Vincent Bolloré est toujours un passage obligatoire pour certains.

La porte est néanmoins fermée après des négociations houleuses cet été, Canal+ demandant toujours une compensation pour l’arrangèrent trouvé entre Vincent Labrune et Amazon après le fiasco de Téléfoot, qui avait lésé la chaine cryptée aux yeux de ses dirigeants.