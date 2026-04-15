Gilbert Brisbois ICONSPORT_159783_0102

L'After Foot en chute libre, RMC perd 40.000 auditeurs

TV15 avr. , 13:00
parCorentin Facy
9
Très appréciée des amateurs de football ces dernières années, l’After Foot sur RMC est à la peine. L’émission présentée par Daniel Riolo et Gilbert Brisbois affiche une impressionnante chute de ses audiences.
Présent dans le paysage audiovisuel français depuis 19 ans, l’After Foot est devenue au fil des années une référence pour les amateurs de football à la radio. L’émission présentée par Daniel Riolo et Gilbert Brisbois est devenue ultra-populaire, rassemblant énormément d’auditeurs chaque soir, que ce soit en direct à la radio, en vidéo sur les réseaux sociaux ou via les podcasts, sa grande force avec un découpage très spécial. Néanmoins, l’After Foot ne semble plus avoir le vent en poupe sur les derniers mois.
C’est en tout cas ce que l’on peut lire des audiences révélées par Médiamétrie sur la période janvier-mars 2026. Pour « Génération After Foot » de 20 heures à 22 heures, RMC enregistre une baisse de 31.000 auditeurs par rapport à l’an dernier à la même époque, avec une moyenne de 103.000 auditeurs par jour. On pourrait penser que la baisse des audiences ne concerne que cette tranche horaire.

Une chute vertigineuse pour l'After Foot

Ce n’est pas le cas puisque la diminution est tout aussi présente de 22 heures à minuit avec l’After Foot « classique » présenté par Daniel Riolo et Gilbert Brisbois, généralement accompagnés de Florent Gautreau ou de Walid Acherchour. L’émission compte 120.000 auditeurs chaque soir en moyenne. Un score correct mais en très net recul avec 42.000 auditeurs de moins que l’année dernière à la même période. Un déclin clair et incontestable au niveau des chiffres pour l’After Foot, qui souffre surtout en direct mais qui parvient à conserver un haut niveau de téléchargements et d’écoutes en podcast.

Lire aussi

TV : Les audiences du Canal Football Club s'écroulentTV : Les audiences du Canal Football Club s'écroulent
Des chiffres tout de même inquiétants pour RMC et pour son émission phare, qui vont certainement devoir analyser tout cela en profondeur pour tenter d’y remédier dans les mois et les années à venir alors que le casting des consultants est régulièrement critiqué sur les réseaux sociaux ces derniers mois, tout comme le manque de variété des sujets abordés, certains gros clubs comme le PSG ou l'OM revenant systématiquement dans les débats.
9
Articles Recommandés
ICONSPORT_281340_0003
PSG

Parc de Princes : La grande annonce du PSG

Florian Maurice ICONSPORT_363567_0474
OM

Directeur sportif de l'OM : La surprise Florian Maurice ?

Turpin Pedri ICONSPORT_364304_0421
Ligue des Champions

Le Barça « volé » par Clément Turpin ? L’UEFA intervient

ICONSPORT_364181_0280
OL

Bousculé à l'OL, Endrick reçoit une très bonne nouvelle

Fil Info

15 avr. , 14:00
Parc de Princes : La grande annonce du PSG
15 avr. , 13:40
Directeur sportif de l'OM : La surprise Florian Maurice ?
15 avr. , 13:20
Le Barça « volé » par Clément Turpin ? L’UEFA intervient
15 avr. , 12:40
Bousculé à l'OL, Endrick reçoit une très bonne nouvelle
15 avr. , 12:20
PSG : Cinq recrues ciblées, Paris frappe fort au mercato
15 avr. , 12:00
Vente OM : McCourt va craquer pour un prix stupéfiant
15 avr. , 11:38
TV : Encore un score au top pour Canal+ avec le PSG
15 avr. , 11:30
55 ME pour descendre en Ligue 2, le fiasco de Nantes
15 avr. , 11:00
PSG : Désaccord financier, Barcola s’éloigne de Paris

Derniers commentaires

Le Barça « volé » par Clément Turpin ? L’UEFA intervient

Toi, en revanche, tu es visiblement pas une Meringue mais plutôt un fan Kakalent … 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Vente OL : Michele Kang « contrainte et forcée » d'acheter Lyon

Ah bon ? Elle le fait pas par amour pour Lyon et par passion de son club ?? 😅😂

Le Barça « volé » par Clément Turpin ? L’UEFA intervient

Ferme ta gueule imbécile rageux t k1 footix

Le Barça « volé » par Clément Turpin ? L’UEFA intervient

Ouin Ouin Ouin Ouin ? 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Directeur sportif de l'OM : La surprise Florian Maurice ?

Maurice n est pas mauvais a ce poste. a voir. en plus il connait la maison, meme si ca fait un moment !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading