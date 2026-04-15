L'After Foot en chute libre, RMC perd 40.000 auditeurs

Très appréciée des amateurs de football ces dernières années, l’After Foot sur RMC est à la peine. L’émission présentée par Daniel Riolo et Gilbert Brisbois affiche une impressionnante chute de ses audiences.

Présent dans le paysage audiovisuel français depuis 19 ans, l’After Foot est devenue au fil des années une référence pour les amateurs de football à la radio. L’émission présentée par Daniel Riolo et Gilbert Brisbois est devenue ultra-populaire, rassemblant énormément d’auditeurs chaque soir, que ce soit en direct à la radio, en vidéo sur les réseaux sociaux ou via les podcasts, sa grande force avec un découpage très spécial. Néanmoins, l’After Foot ne semble plus avoir le vent en poupe sur les derniers mois.

C’est en tout cas ce que l’on peut lire des audiences révélées par Médiamétrie sur la période janvier-mars 2026. Pour « Génération After Foot » de 20 heures à 22 heures, RMC enregistre une baisse de 31.000 auditeurs par rapport à l’an dernier à la même époque, avec une moyenne de 103.000 auditeurs par jour. On pourrait penser que la baisse des audiences ne concerne que cette tranche horaire.

Une chute vertigineuse pour l'After Foot

Ce n’est pas le cas puisque la diminution est tout aussi présente de 22 heures à minuit avec l’After Foot « classique » présenté par Daniel Riolo et Gilbert Brisbois, généralement accompagnés de Florent Gautreau ou de Walid Acherchour. L’émission compte 120.000 auditeurs chaque soir en moyenne. Un score correct mais en très net recul avec 42.000 auditeurs de moins que l’année dernière à la même période. Un déclin clair et incontestable au niveau des chiffres pour l’After Foot, qui souffre surtout en direct mais qui parvient à conserver un haut niveau de téléchargements et d’écoutes en podcast.

Des chiffres tout de même inquiétants pour RMC et pour son émission phare, qui vont certainement devoir analyser tout cela en profondeur pour tenter d’y remédier dans les mois et les années à venir alors que le casting des consultants est régulièrement critiqué sur les réseaux sociaux ces derniers mois, tout comme le manque de variété des sujets abordés, certains gros clubs comme le PSG ou l'OM revenant systématiquement dans les débats.