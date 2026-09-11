Indice UEFA : Lens fait gagner 4 places à la France

Cette Laure Boulleau c'est pareil que Nasri elle est là pour combler l'écran de C+ mais elle au foot masculin elle ni entend rien vaut mieux quelle ferme ça g....
Je comprend McCourt. Dépenser sans retour sur investissement, ça à des limites… ce n'est pas une tirelire ce club mais un puit sans fond… ce ne sont pas qques euros qu'il y a mis mais des millions… au bout d'un moment ça pèse…
C'est un tout bon qui rentre dans nôtre style de jeu parfaitement .
IL le garde simplement parce qu'il relève le niveau d'analyse abyssal de cette émission.
samir Nasri est surement le meilleur ancien joueur consultant
|Équipe
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|11
|-7
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