Indice UEFA : Lens fait gagner 4 places à la France

Indice UEFA : Lens fait gagner 4 places à la France

Coupe d'Europe11 sept. , 7:30
parGael Anger
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Le PSG a fait le travail mercredi, et le RC Lens a réussi à aller chercher la victoire ce jeudi, rendant la semaine des clubs français plus positive à l'indice UEFA.
Scénario de fou pour le RC Lens, qui a eu toutes les peines du monde à prendre le dessus sur le Slavia Prague, mais a fini par s’imposer 3-2 grâce à deux buts dans les arrêts de jeu. Même avec une période entière en supériorité numérique, les Nordistes ont réussi à égaliser mais à encaisser un but qui semblait décisif à deux minutes du coup de sifflet. Deux buts dans les arrêts de jeu ont permis de remporter trois points précieux, face à un adversaire qui ne fait pas partie des clubs les plus ambitieux de cette compétition.
Ce succès transforme littéralement cette première journée de Ligue des Champions pour les clubs français. Car si Lille a perdu à domicile contre le Bétis Séville, les victoires du PSG et de Lens remettent la France à un rang plus acceptable. A l’indice UEFA de cette saison 2026-2027, les clubs tricolores remontent à la 14e place, entre la Grèce et la Lettonie. Encore loin d’être satisfaisant, mais l’écart avec le Portugal, qui n’avait pas de club engagé ce jeudi, s’est réduit à un point. Le prochain objectif est maintenant d'entrer dans le Top10, qui n'est plus qu'à un demi-point.
La semaine prochaine verra Rennes, l’OL et l’OM défendre les couleurs françaises avec des gros points à marquer dans une compétition où les trois formations de Ligue 1 espèrent bien être au rendez-vous du printemps. Rennes ira à Sturm Graz, l’OL affrontera Anderlecht en Belgique et l’OM ira à Besiktas.
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