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Giovanni Castaldi quitte Ligue 1+, L'Equipe s'explique

TV05 juil. , 19:00
parHadrien Rivayrand
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Le mercato estival bat son plein pour les joueurs de football, mais aussi pour les journalistes. Giovanni Castaldi va d’ailleurs quitter Ligue 1+.
Ligue 1+ est le diffuseur de la Ligue 1 et sait que son casting doit être solide pour convaincre et séduire les fans et les observateurs du championnat de France. L’année passée, le diffuseur avait réalisé un joli mercato médiatique. Giovanni Castaldi avait notamment rejoint les rangs de Ligue 1+ pour apporter son expertise et son dynamisme. Mais le journaliste va quitter ses fonctions prochainement pour se concentrer uniquement sur son travail d'expert avec La Chaîne L’Équipe.

Castaldi et Ligue 1+, c'est bien terminé 

Ces dernières heures, Sportune annonce en effet que L’Équipe ne permettra plus à Giovanni Castaldi d’intervenir pour une autre chaîne française. Interrogé par L’Équipe, Vincent Broussard, directeur de la chaîne, a notamment expliqué que le journaliste de 36 ans avait été autorisé à officier sur Ligue 1+ la saison passée uniquement afin d’accompagner le lancement de la chaîne. Le contrat d’exclusivité l’empêche désormais de poursuivre cette double activité.

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Il faudra donc lui trouver un remplaçant de qualité pour analyser et débriefer les meilleures rencontres de Ligue 1. Le diffuseur du championnat joue gros, alors que la crise des droits TV touche plus que jamais le football français. La chaîne Ligue 1+ vise 1,3 million d’abonnés pour la saison prochaine.
Le directeur général de LFP Media, Nicolas de Tavernost, indiquait récemment que le piratage représentait environ 100 millions d’euros de manque à gagner pour Ligue 1+. La saison prochaine, il sera fait appel au fonds de réserve afin d’assurer une distribution équivalente à celle de 2025-2026. Une situation assez préoccupante, il faut le dire, et qui ne devrait pas s’arranger de sitôt si aucun changement de fond n’est engagé rapidement pour sauver le football français d'un nouveau fiasco.
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Comme on se comprend bien entre mafiosi ! Une honte !!!!!!

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EdF : Le Paraguay remercie publiquement l’arbitre

rien à voir, entre de la provocation et des fautes grossières, non sifflées.

Giovanni Castaldi quitte Ligue 1+, L'Equipe s'explique

En même temps avec un abonnement à 24,99 alors que la ligue avait parlé de 19.99 euros bon courage pour obtenir 1,3 millions d'abonnés... moi j'ai résilié je ne suis pas une vache à lait

TV : France - Maroc, à quelle heure et sur quelles chaines ?

ca c'est bien passé la derniere fois

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