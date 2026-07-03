Nantes s’offre un ancien de l'OM pour remonter en Ligue 1

Nantes s’offre un ancien de l'OM pour remonter en Ligue 1

FC Nantes03 juil. , 17:40
parGuillaume Conte
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Attendu au niveau des ventes, le FC Nantes compte aussi se renforcer pour jouer les premiers rôles cette saison en Ligue 2.
Ainsi, selon L’Equipe, les Canaris vont obtenir le renfort de Lucas Perrin. Ancien minot lancé à l’OM, le défenseur central a surtout évolué à Strasbourg par la suite, avant de rejoindre Gijon en D2 espagnole. Il avait encore un an de contrat sur la cote des Asturies et c’est donc bien un transfert dont il s’agit. Le montant de cette arrivée n’a pas été dévoilé mais le FC Nantes s’offre un joueur avec une belle expérience puisqu’il a aussi joué en Allemagne et en Belgique.
C’est donc une troisième recrue pour le FCN, qui a fait venir Maxime Dupé de Nice, Wilitty Younoussa de Rodez tout en conservant Frédéric Guilbert qui était en fin de contrat.
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Derniers commentaires

OM : 100ME pour le mercato, le dossier Greenwood devient fou

45 c est pas assez parce que l ol dera perdant dans le deal puisqu'il faut lacher 40% du prix a Manchester United

Avec le sprinter Duranville, l’OL va tomber de haut

En tous cas il a pas le boulard et je pense sa ira bien a se groupe. Fonseca va la faire grandir

Bordeaux va disparaître, Gérard Lopez fait le mort

C'est vraiment triste tout sa Bordeaux putin je comprends pas que aucun mec veut reprendre se club ses dette doivent etre abyssal

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Arrête il signe a lyon on serai bien content. Moi je pense c'est plus l'image que veut nous montrer les média. Mais au foot c'est un monstre faut le reconnaître

« Kylian, pardonne-nous », la pétition qui devient virale

Au foot c'est un tueur mais la politique ferme la il suçe Macrotte et avale le zizi de Mélenchon tout l'inverse de se que pense la majorité du peuple enfin pas le sujet. Mais sa reste un super joueur sa sent la 3 eme étoile les autre équipes c'est faible

Kylian Pardonne Nous La Petition Qui Devient Virale

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