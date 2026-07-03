Nantes s’offre un ancien de l'OM pour remonter en Ligue 1

« Kylian, pardonne-nous », la pétition qui devient virale

Au foot c'est un tueur mais la politique ferme la il suçe Macrotte et avale le zizi de Mélenchon tout l'inverse de se que pense la majorité du peuple enfin pas le sujet. Mais sa reste un super joueur sa sent la 3 eme étoile les autre équipes c'est faible