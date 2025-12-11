ICONSPORT_166512_0028

OL : Karim Benzema écarte un retour à Lyon

OL11 déc. , 21:30
parAlexis Rose
Formé à l’Olympique Lyonnais entre 1997 et son départ au Real Madrid en 2009, Karim Benzema ne prévoit pas de revenir à Lyon. Juste parce qu’il ne veut pas écorner sa belle image chez les Gones.
Comme Didier Drogba à Marseille, Karim Benzema ne reviendra donc jamais jouer sous le maillot de l’OL. Si certains Gones sont revenus à Lyon après être partis à l’étranger, comme Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso, KB9, lui, n’évoluera jamais au Groupama Stadium. Il restera à tout jamais comme un enfant de Gerland. Pourtant, l’attaquant de 37 ans, en fin de contrat dans son club d’Al-Ittihad en juin prochain, cherche un dernier projet de deux saisons pour finir sa carrière en beauté. Mais s’il rêve toujours de disputer la Coupe du Monde avec l’équipe de France en 2026, Benzema ne se voit pas finir sa carrière à Lyon à 40 ans. Tout simplement parce qu’il a peur de salir sa belle image, celle qu’il a laissé jusqu’à son départ au Real Madrid en 2009. Considéré comme une légende à Lyon, le Ballon d’Or 2022 veut juste rester le roi en son royaume lyonnais.

« Aider le club, dans un autre domaine peut-être… »

« Boucler la boucle en finissant chez vous, ce n'est pas une option ? C'est délicat de dire "j'ai envie de retourner là-bas", parce que j'ai laissé une si belle image... On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ce n'est pas la peur de revenir. C'est que parfois, c'est mieux de laisser les choses comme ça. Aider le club, dans un autre domaine peut-être... mais jouer, je ne sais pas. Une légende de l’OL avec une fresque ? Ça montre que j'ai laissé une belle empreinte à Lyon. Une anecdote : quand j'étais petit, à 7 ou 8 ans, je prenais souvent la route avec mon père. J'étais à l'arrière et je regardais par la fenêtre. Je voyais tout le temps cet immeuble, tu es obligé de passer par là. Et aujourd'hui, quand je passe, je me vois. Ça me rappelle l'enfance. Lyon, c'est le départ de tout. Sans l'OL, je n'ai pas tout ce que j'ai derrière. J'ai commencé à 8 ans, en poussins. J'ai fait toute ma formation avant de partir au Real Madrid. L'OL m'a tout donné. C'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui », a lancé, dans les colonnes de L’Equipe, Benzema, qui prévoit de revenir à l’OL un jour, mais plutôt en tant que dirigeant.

