TV : Ecran noir pour la Coupe de France !

Ah les chouineuses....à chaque match contre un gros club c'est pareil, de vraies fiottes, uniquement parce qu'elles se chient dessus.
Ne raconte pas n'importe quoi. Les 2 dernieres campagnes européènes de l'OM c'est demi de conference et demi d'europa league donc pour ton pas terrible tu repasseras.
Dixit un marseillais qui encore la veille aurait perdu sans le var....va pleurer au bistrot
Et dire que certains le comparaient avec Fofana de Lyon 🤣😂🤣
En fait je me moque de Sergio hein... Mais t'avais compris mon con.... A part si toi aussi comme Sergio t'as l'info que karim revient... AH AH AH
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
📺⚽️❌ Info @lequipe L’appel d’offres pour les droits de diffusion de la Coupe de France (2026-2030) infructueux. La FFF va désormais mener des négociations de gré à gré avec les diffuseurs intéressés #DroitsTV lequipe.fr/Medias/Actuali…