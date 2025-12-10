ICONSPORT_277186_0035

TV : Ecran noir pour la Coupe de France !

Coupe de France10 déc. , 13:00
parNathan Hanini
La Fédération Française de football est en galère pour trouver un nouveau diffuseur pour la Coupe de France. Pour la période 2026-2030, la FFF va devoir discuter de gré à gré avec les diffuseurs intéressés après l’échec de la consultation.
Comme pour la Ligue 1, les droits TV de la Coupe de France sont en berne. Les diffuseurs ne se bousculent pas pour retransmettre la compétition. La Fédération Française de Football est désormais dans l’obligation de discuter avec chacun d’entre eux de gré à gré. L’appel d’offres avait été lancé il y a quelques semaines, mais il n’a pas trouvé preneur. La FFF est dans l’impasse, mais les discussions devraient aider dans les prochains jours. Un lot important de matchs est en jeu.

La Coupe de France ne trouve pas preneur

L’offre concerne la diffusion de la doyenne des compétitions françaises sur la période 2026/2030. Tous les lots présentés par la FFF ont trouvé un intéressé, mais le prix fixé par Philippe Diallo était trop haut comme le révèle journal l’Equipe ce mercredi matin. La coupe de France trouve toujours chaussure à son pied, mais son prix devra baisser. Pour rappel France Télévision paye huit millions d’euros chaque saison pour la retransmettre. BeIN Sports de son côté sort quatre millions.
Dans sa logique de réduire les coûts, le groupe France Télévision ne va pas monter très haut dans son offre. Le quotidien français explique également que la FFF cherche tout de même un peu de rentabilité sur l’événement. L’organisme va présenter son bilan financier de 2025 avec un déficit de huit millions d’euros selon l’Equipe. Désormais, place aux discussions gré à gré pour tenter de vendre la Coupe de France sur les prochaines saisons. Ce ne sont pas moins de 63 matchs qui sont mis en vente ces prochaines semaines.

Derniers commentaires

Letexier arbitre d'OM-Monaco, ça grogne à Marseille

Ah les chouineuses....à chaque match contre un gros club c'est pareil, de vraies fiottes, uniquement parce qu'elles se chient dessus.

Indice UEFA : L’OM et Monaco font décoller la France

Ne raconte pas n'importe quoi. Les 2 dernieres campagnes européènes de l'OM c'est demi de conference et demi d'europa league donc pour ton pas terrible tu repasseras.

Le PSG et M6 offrent un match gratuit pour Noël

Dixit un marseillais qui encore la veille aurait perdu sans le var....va pleurer au bistrot

OM : Mason Greenwood reçoit des notes historiques

Et dire que certains le comparaient avec Fofana de Lyon 🤣😂🤣

OL : La catastrophe avec Endrick confirmée

En fait je me moque de Sergio hein... Mais t'avais compris mon con.... A part si toi aussi comme Sergio t'as l'info que karim revient... AH AH AH

