CdM 2026 : La décision de M6 qui va faire hurler

Mondial 2026
par Hadrien Rivayrand
3
La Coupe du monde 2026 ouvrira ses portes dans quelques mois seulement, et les diffuseurs se préparent activement pour l’événement. C’est le cas de M6, qui s’apprête d'ailleurs à prendre une décision qui va faire parler.
La Coupe du monde 2026 sera diffusée sur les antennes de M6. Le média se prépare doucement mais sûrement pour cet événement planétaire. Le groupe a appris ces dernières heures, comme tous les acteurs du jeu, que des pauses hydratation, systématiques et fixées à trois minutes, seront effectives lors de toutes les rencontres. Pendant ces pauses, M6 souhaite maximiser ses revenus, et la chaîne diffusera très vraisemblablement de la publicité durant ces coupures imposées par la FIFA.

M6 réfléchit à une décision polémique 

C'est en tout cas ce que croit savoir L'Equipe, qui cité une source qui explique « qu'il y aura certainement une coupure (pub), à l'image de celles de France Télévisions pendant les changements de côté à Roland-Garros ». Comme mentionné précédemment, M6 pourra ainsi générer des revenus bienvenus. Pour rappel, le groupe devrait débourser 100 millions d’euros pour cette Coupe du monde 2026. Contactée par L’Équipe, la chaîne n’a pas encore confirmé cette information.
A noter que pour ce Mondial, le diffuseur payant n'a pas encore d'identité. Depuis 2012, beIN Sports France avait eu la chance de diffuser chacune des éditions en intégralité. Encore un peu de patience donc. En tout cas, la probable décision de M6 de diffuser des pubs pendant les pauses fraîcheur devrait faire grincer des dents des fans et observateurs qui sont déjà lassés de la direction que prend le football depuis un moment. 

Pour rappel, cette Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord réunira désormais 48 équipes, contre 32 auparavant. Le tournoi comprendra notamment des seizièmes de finale, soit davantage de matchs, ce qui ne facilitera pas la tâche de joueurs déjà éprouvés par des calendriers toujours plus intenses et chargés.
