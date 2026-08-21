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DAZN s'offre Jérôme Rothen pour commenter la Liga

TV21 août , 9:20
parCorentin Facy
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Consultant phare de RMC avec son émission « Rothen s’enflamme » tous les soirs à 18 heures, Jérôme Rothen va intégrer le dispositif de DAZN pour la couverture de la Liga.
L’été a été rude pour BeInSports, qui a perdu la diffusion de la Liga au profit de Disney+ et de DAZN. Les deux plateformes ont récupéré chacun 100% des matchs en co-diffusion et ajustent leur dispositif pour couvrir au mieux le championnat espagnol. Tandis que Disney+ a misé sur Julien Brun et Omar da Fonseca pour commenter les meilleures affiches, DAZN a frappé un gros coup dans le paysage des consultants avec la signature de Jérôme Rothen.
En effet, L’Equipe annonce que l’animateur de « Rothen s’enflamme » commentera certaines affiches de Liga sur DAZN au côté d’Adrien Courouble. Benoît Trémoulinas fait également partie des consultants qui seront amenés à commenter des matchs de Liga sur DAZN. La journaliste Virginie Sainsily, qui a officié sur Ligue1+ et la Chaîne L’Equipe la saison dernière, assurera la présentation et les interviews. On apprend par ailleurs que Claude Makelele et Samuel Umtiti font également partie du dispositif de DAZN : ils seront présents en bord de terrain pour l’émission d’avant et d’après-match lors de certaines grosses affiches.

Lire aussi

TV : Disney+ s'offre Julien Brun et Omar Da FonsecaTV : Disney+ s'offre Julien Brun et Omar Da Fonseca
Pour les commentaires, Hamza Rahmani (qui fait aussi partie du dispositif de Ligue1+) sera parfois au micro, tout comme l’ancien journaliste de Canal+ et de RMC Sport, Eric Huet. Consultant pour le Winamax et l'After Foot sur RMC, Elton Mokolo fera certaines apparitions en plateau pour analyser certaines affiches du championnat. Un dispositif ultra-complet qui séduira sans doute ceux qui hésitent encore entre DAZN et Disney+ pour le suivi de la Liga.
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Liverpool fait perdre 45 ME au PSG avec Barcola

J'ai demandé une synthèse car j'allais pas te balancer tout le détail (pas envie de polluer le forum avec 200 lignes d'une IA ^^).

Le PSG vire Chevalier et Zabarnyi dans le money-time du mercato

Oui si on trouve un bon défenseur central

OL : Ouédraogo vendu 30 ME, les paris sont lancés

Vous ne comptez peut être pas les vendre avant qu'ils puissent jouer ? De toute façon , comme nos jeunes, ils rentreront progressivement dans l'équipe jusqu'à devenir pour la plus part titulaires indiscutables Allez les gones !

Liverpool fait perdre 45 ME au PSG avec Barcola

voila les trou du Q parisienne qui disaient il partira pour 170M il ne les vaut absolument pas donc 120 c'est plus son prix

OM : McCourt arrive à Marseille, il va prendre la parole

😂😂😂😂

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