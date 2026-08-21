DAZN s'offre Jérôme Rothen pour commenter la Liga

Consultant phare de RMC avec son émission « Rothen s’enflamme » tous les soirs à 18 heures, Jérôme Rothen va intégrer le dispositif de DAZN pour la couverture de la Liga.

L’été a été rude pour BeInSports, qui a perdu la diffusion de la Liga au profit de Disney+ et de DAZN. Les deux plateformes ont récupéré chacun 100% des matchs en co-diffusion et ajustent leur dispositif pour couvrir au mieux le championnat espagnol. Tandis que Disney+ a misé sur Julien Brun et Omar da Fonseca pour commenter les meilleures affiches, DAZN a frappé un gros coup dans le paysage des consultants avec la signature de Jérôme Rothen.

En effet, L’Equipe annonce que l’animateur de « Rothen s’enflamme » commentera certaines affiches de Liga sur DAZN au côté d’Adrien Courouble. Benoît Trémoulinas fait également partie des consultants qui seront amenés à commenter des matchs de Liga sur DAZN. La journaliste Virginie Sainsily, qui a officié sur Ligue1+ et la Chaîne L’Equipe la saison dernière, assurera la présentation et les interviews. On apprend par ailleurs que Claude Makelele et Samuel Umtiti font également partie du dispositif de DAZN : ils seront présents en bord de terrain pour l’émission d’avant et d’après-match lors de certaines grosses affiches.

Pour les commentaires, Hamza Rahmani (qui fait aussi partie du dispositif de Ligue1+) sera parfois au micro, tout comme l’ancien journaliste de Canal+ et de RMC Sport, Eric Huet. Consultant pour le Winamax et l'After Foot sur RMC, Elton Mokolo fera certaines apparitions en plateau pour analyser certaines affiches du championnat. Un dispositif ultra-complet qui séduira sans doute ceux qui hésitent encore entre DAZN et Disney+ pour le suivi de la Liga.