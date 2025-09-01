La LdC remise sur le marché, Canal+ joue gros

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Diffuseur des trois compétitions européennes de clubs, Canal+ renouvèlera probablement sa candidature pour le prochain appel d’offres. L’UEFA prépare effectivement la vente de ses droits TV pour la période suivante. Un moment important dans la stratégie de la chaîne cryptée.

L’UEFA va remettre les compteurs à zéro. D’ici la fin de l’année, l’instance européenne a prévu de vendre les droits TV de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence pour la période 2027-2033. L’agence Relevent, choisie pour la commercialisation des droits, a pour mission de trouver les diffuseurs de chaque pays avec un objectif clair.

Canal+ sans concurrent ?

Selon les informations de RMC, l’UEFA, satisfaite du nouveau format de ses compétitions, veut au moins récolter le même montant pour les droits TV sur le marché européen, à savoir 5 milliards d’euros par an. Dans l’idéal, l’organisme dirigé par Aleksander Ceferin espère même obtenir une somme légèrement supérieure. Pas sûr que la France lui permette de revoir ses chiffres à la hausse. Car dans l’Hexagone, aucune concurrence ne se dessine pour le moment. Canal+ diffuse actuellement les trois compétitions européennes pour 480 millions d’euros par an et devrait logiquement renouveler sa candidature. Mais les autres chaînes françaises n’ont pas l’air de se bousculer.

Canal+ pleurniche à cause de Ligue 1+ https://t.co/cIr7NM1RrA — Foot01.com (@Foot01_com) August 31, 2025

Une apparition surprise reste néanmoins envisageable « C’est possible, la concurrence est la meilleure nouvelle pour les clubs et pour les consommateurs, après c'est un ensemble de paramètres à prendre en compte, a commenté un proche du dossier. Il ne faut surtout pas comparer la vente des droits de la Ligue 1 et ceux de la Ligue des Champions, il faut aussi dans certains cas prévoir le futur et les prochains acteurs du marché. » Privé de Ligue1+, Canal+ a tout intérêt à garder les droits des compétitions européennes sous peine de décevoir ses abonnés amoureux du ballon rond.