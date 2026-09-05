OM : Les salaires révélés, Højbjerg continue à se gaver

OM : Les salaires révélés, Højbjerg continue à se gaver

OM05 sept. , 13:00
parHadrien Rivayrand
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L'OM a vécu un mercato estival particulièrement pénible. Beaucoup de joueurs aux salaires élevés sont partis. Mais, qui mène désormais la danse dans la cité phocéenne ?
L'Olympique de Marseille devra faire avec les moyens du bord cette saison. Aucune recrue n'a pu être enregistrée cet été, en raison de finances dans le rouge. Il se dit même que les Phocéens n'ont pas réussi à dégraisser comme ils l'auraient souhaité et que le prochain mercato hivernal sera des plus mouvementés dans le sens des départs. En attendant d'en savoir plus, que ce soit sur ou en dehors des terrains, l'OM doit repartir de l'avant. Certains joueurs cadres sont restés et devront notamment assumer leur salaire élevé.

Højbjerg en tête du classement 

Pour cette nouvelle saison 2026-2027, voici d'ailleurs les joueurs qui gagnent le plus à Marseille, selon Foot Marseillais :
  • 1- Højbjerg (500 000 euros)
  • 2- Kondogbia (450 000 euros)
  • 3- Aguerd (400 000 euros)
  • 4- Paixão (375 000 euros)
  • 5- Gomes (320 000 euros)
  • 6- Emerson (300 000 euros)
  • 7- Weah (300 000 euros)
  • 8- Harit (275 000 euros)
  • 9- Gouiri (270 000 euros)
  • 10- Maupay (250 000 euros)
Certains de ces joueurs pourraient prochainement revoir leurs émoluments à la baisse afin d'aider l'OM à redresser la barre sur le plan financier. Si Bruno Genesio a vu partir des joueurs importants, il reste du potentiel à Marseille pour espérer faire de belles choses. Les leaders devront répondre présents et être à la hauteur de la confiance placée en eux.
Il en va de la suite du projet marseillais, qui a pris pas mal de plomb dans l'aile depuis quelques mois maintenant. Ce dimanche soir au Stade Vélodrome, l'OM reçoit le Paris FC. Une belle occasion de rebondir sur ses terres après la défaite sur la pelouse de l'AS Monaco la semaine passée.
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bah oui tu sais bien que c est un gars de cité, un peu bronzé hein ;). les sous entendu a 2 balles

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ok kassos

OM : Les salaires révélés, Højbjerg continue à se gaver

lol. les memes que l annee derniere et de vos 163 derniers articles. c est bon. la. il faut commencer a trvailler. la saison est demarrée

OL : Openda à Lyon, c'est le coup du siècle

Tu te rends compte qu’il est sorti à la 70eme minute et avait déjà couru plus d 10km c’est fou.

OL : Openda à Lyon, c'est le coup du siècle

Sinon on en parle encore assez peu mais bidstup ça a a l'air costaud aussi...

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