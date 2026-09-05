Liverpool : Le directeur sportif démissionne après la fin du mercato

Directeur sportif de Liverpool depuis 2024, Richard Hughes a décidé de démissionner de son poste. Les Reds sont en quête de son remplaçant.

Avant toute chose, je tiens à réaffirmer ce que j'ai dit à mon arrivée : c'est un immense honneur pour moi d'avoir eu l'opportunité de servir cette institution incroyable et unique. J'en serai toujours reconnaissant. J’adresse mes remerciements aux propriétaires pour leur soutien et leur leadership. Je remercie également le personnel du club à tous les niveaux qui se dévoue sans compter pour faire du Liverpool FC ce qu’il est, les joueurs qui apportent une contribution si précieuse et les supporters qui soutiennent l’équipe en grand nombre, quel que soit le lieu et à chaque match. Je suivrai et soutiendrai toujours le club avec une grande affection, et je souhaite à tous ceux qui y sont impliqués beaucoup de succès pour cette saison et les suivantes » Le mercato de Liverpool s'est terminé par la très attendue signature de Bradley Barcola , mais les dirigeants du club de la Mersey doivent désormais se mettre en quête d'un directeur sportif. Ce samedi, au lendemain de la victoire des Reds à Ipswich (0+2), Richard Hughes a en effet annoncé sa démission de son poste de directeur sportif afin de se lancer un nouveau défi. «

Liverpool a accepté de laisser partir son directeur sportif

S'exprimant au nom des propriétaires de Liverpool, le président du Fenway Sports Group, Mike Gordon, a remercié le désormais ancien directeur sportif : « Richard nous a rejoints au début d'une période de changement, assumant cette responsabilité en dirigeant notre département des opérations footballistiques et en supervisant le recrutement, tout en apportant un soutien précieux à nos entraîneurs. Les résultats obtenus dans ces domaines durant cette période témoignent de cette contribution. Néanmoins, nous respectons les choix de vie de Richard et lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, beaucoup de succès dans leurs projets futurs. »

Selon Sky Sports, Richard Hughes avait prévenu ses dirigeants de sa démission dès le début de l'année. Cependant, il avait accepté de rester à son poste notamment pour aider Andoni Iraola, avec qui il avait déjà travaillé à Bournemouth, à s'installer dans ses fonctions d'entraîneur de Liverpool. A priori, Hughes devrait rejoindre un club saoudien.