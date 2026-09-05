Lille officialise le départ de Mohamed Bayo

Déjà prêté la saison passée au club turc de Samsunspor, Mohamed Bayo est définitivement transféré vers cette équipe, a annoncé ce samedi le LOSC.

« Le LOSC confirme aujourd’hui le transfert de Mohamed Bayo (28 ans) à Samsunspor (Turquie). L’attaquant international guinéen (29 sélections, 8 buts) s’engage définitivement au sein du championnat turc, sous le maillot du club actuellement classé 10ème.

Arrivé au LOSC à l’été 2022 en provenance du Clermont Foot, Mohamed Bayo est apparu à 30 reprises toutes compétitions confondues (5 buts) sous le maillot des Dogues durant la saison 2022-2023, puis avait participé à la première partie de la saison 2024-2025 avec le LOSC (17 matchs, 2 buts). Il a ensuite successivement été prêté au Havre (23 matchs, 5 buts en 2023-2024), au Royal Antwerp (17 matchs, 1 but en 2024-2025), puis à Gaziantep FK (32 matchs 15 buts en 2025-2026).

Le LOSC souhaite la meilleure réussite à Mohamed Bayo à Samsunspor, au sein d’un championnat dans lequel il s’était déjà pleinement épanoui la saison dernière », indique le LOSC dans un communiqué.