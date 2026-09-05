Lille officialise le départ de Mohamed Bayo

Lille officialise le départ de Mohamed Bayo

LOSC05 sept. , 13:08
parJérôme Capton
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Déjà prêté la saison passée au club turc de Samsunspor, Mohamed Bayo est définitivement transféré vers cette équipe, a annoncé ce samedi le LOSC.
« Le LOSC confirme aujourd’hui le transfert de Mohamed Bayo (28 ans) à Samsunspor (Turquie). L’attaquant international guinéen (29 sélections, 8 buts) s’engage définitivement au sein du championnat turc, sous le maillot du club actuellement classé 10ème.
Arrivé au LOSC à l’été 2022 en provenance du Clermont Foot, Mohamed Bayo est apparu à 30 reprises toutes compétitions confondues (5 buts) sous le maillot des Dogues durant la saison 2022-2023, puis avait participé à la première partie de la saison 2024-2025 avec le LOSC (17 matchs, 2 buts). Il a ensuite successivement été prêté au Havre (23 matchs, 5 buts en 2023-2024), au Royal Antwerp (17 matchs, 1 but en 2024-2025), puis à Gaziantep FK (32 matchs 15 buts en 2025-2026).
Le LOSC souhaite la meilleure réussite à Mohamed Bayo à Samsunspor, au sein d’un championnat dans lequel il s’était déjà pleinement épanoui la saison dernière », indique le LOSC dans un communiqué.
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ok kassos

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lol. les memes que l annee derniere et de vos 163 derniers articles. c est bon. la. il faut commencer a trvailler. la saison est demarrée

OL : Openda à Lyon, c'est le coup du siècle

Tu te rends compte qu’il est sorti à la 70eme minute et avait déjà couru plus d 10km c’est fou.

OL : Openda à Lyon, c'est le coup du siècle

Sinon on en parle encore assez peu mais bidstup ça a a l'air costaud aussi...

OL : Openda à Lyon, c'est le coup du siècle

Il marque pas mais il a une grosse activé. C'est vraiment prometteur.

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