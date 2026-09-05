L'ASSE boucle un coup de génie pour remplir son stade

L'ASSE est en feu en ce début de saison et compte sur ses nombreux fans pour venir remplir les travées de Geoffroy-Guichard. Les Verts ont apparemment trouvé une parade pour remplir leur stade à coup sûr ou presque.

L' AS Saint-Étienne est bien décidée à remonter en Ligue 1 dans quelques mois et veut se donner tous les moyens d'y parvenir. Cela passera par des résultats sur le terrain, mais également en dehors. Les fans du club auront évidemment un rôle à jouer tout au long de cette saison. Mais, comme pas mal de clubs, l'ASSE est aujourd'hui victime de sièges vides les jours de match. Afin d'éviter les pertes, les Verts ont mis en place une technique qui saura faire parler les amoureux du club.

L'ASSE ne laisse rien au hasard

Ces dernières heures, le média Sportune indique en effet que l'AS Saint-Étienne a depuis peu mis en place un nouveau dispositif qui met en valeur les places encore disponibles à la pause de ses rencontres jouées à domicile. Un dispositif qui porte le nom de « Billet Late » et qui autorise les fans sans billet à se rendre à Geoffroy-Guichard à partir de la pause, à un tarif préférentiel. À noter que cette offre est activée à l'heure de jeu des rencontres à domicile. Les tickets disponibles le sont en tribune Henri-Point. Reste à savoir si cette idée sera pérenne et maintenue de manière permanente à l'avenir.