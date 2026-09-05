L'ASSE boucle un coup de génie pour remplir son stade
Stade Geoffroy-Guichard

L'ASSE boucle un coup de génie pour remplir son stade

ASSE05 sept. , 13:30
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L'ASSE est en feu en ce début de saison et compte sur ses nombreux fans pour venir remplir les travées de Geoffroy-Guichard. Les Verts ont apparemment trouvé une parade pour remplir leur stade à coup sûr ou presque.
L'AS Saint-Étienne est bien décidée à remonter en Ligue 1 dans quelques mois et veut se donner tous les moyens d'y parvenir. Cela passera par des résultats sur le terrain, mais également en dehors. Les fans du club auront évidemment un rôle à jouer tout au long de cette saison. Mais, comme pas mal de clubs, l'ASSE est aujourd'hui victime de sièges vides les jours de match. Afin d'éviter les pertes, les Verts ont mis en place une technique qui saura faire parler les amoureux du club.

L'ASSE ne laisse rien au hasard

Ces dernières heures, le média Sportune indique en effet que l'AS Saint-Étienne a depuis peu mis en place un nouveau dispositif qui met en valeur les places encore disponibles à la pause de ses rencontres jouées à domicile. Un dispositif qui porte le nom de « Billet Late » et qui autorise les fans sans billet à se rendre à Geoffroy-Guichard à partir de la pause, à un tarif préférentiel. À noter que cette offre est activée à l'heure de jeu des rencontres à domicile. Les tickets disponibles le sont en tribune Henri-Point. Reste à savoir si cette idée sera pérenne et maintenue de manière permanente à l'avenir.

Lire aussi

ASSE : Avec Cathro, les recruteurs vivent un enferASSE : Avec Cathro, les recruteurs vivent un enfer
En tout cas, nul doute que cette offre saura intéresser quelques fans des Verts, qui veulent plus que jamais voir leur club remonter dans l'élite. Ce samedi à 20 heures, les hommes d'Ian Cathro reçoivent d'ailleurs Montpellier à Geoffroy-Guichard. Un adversaire en forme qui aura des arguments à faire valoir pour contrarier les Verts, qui réalisent pour le moment un sans-faute en Ligue 2.
Articles Recommandés
canal humilie stephane guy recupere la premier league stephane guy 1 397324
TV

Canal+ fait plâner la menace Stéphane Guy sur Paul Tchoukriel

Le Fc Girondins De Bordeaux Remplace Par Las Girondins De Bordeaux
Bordeaux

Le FC Girondins de Bordeaux remplacé par l'AS Girondins de Bordeaux ?

Liverpool Le Directeur Sportif Demissionne Apres La Fin Du Mercato
Premier League

Liverpool : Le directeur sportif démissionne après la fin du mercato

Lille Officialise Le Depart De Mohamed Bayo
LOSC

Lille officialise le départ de Mohamed Bayo

Fil Info

05 sept. , 15:00
Canal+ fait plâner la menace Stéphane Guy sur Paul Tchoukriel
05 sept. , 14:30
Le FC Girondins de Bordeaux remplacé par l'AS Girondins de Bordeaux ?
05 sept. , 14:00
Liverpool : Le directeur sportif démissionne après la fin du mercato
05 sept. , 13:08
Lille officialise le départ de Mohamed Bayo
05 sept. , 13:05
OM : Paixao élu joueur du mois d'août
05 sept. , 13:00
OM : Les salaires révélés, Højbjerg continue à se gaver
05 sept. , 12:40
OL : Openda à Lyon, c'est le coup du siècle
05 sept. , 12:20
Julian Alvarez recruté cet hiver, le PSG a déjà tout prévu
05 sept. , 12:00
OM : « Le mercato a été pourri », Genesio n'assume pas

Derniers commentaires

OM : Benatia sur Canal+, une star de la télé se fâche

bah oui tu sais bien que c est un gars de cité, un peu bronzé hein ;). les sous entendu a 2 balles

OM : Kombouaré envoie son CV à McCourt

ok kassos

OM : Les salaires révélés, Højbjerg continue à se gaver

lol. les memes que l annee derniere et de vos 163 derniers articles. c est bon. la. il faut commencer a trvailler. la saison est demarrée

OL : Openda à Lyon, c'est le coup du siècle

Tu te rends compte qu’il est sorti à la 70eme minute et avait déjà couru plus d 10km c’est fou.

OL : Openda à Lyon, c'est le coup du siècle

Sinon on en parle encore assez peu mais bidstup ça a a l'air costaud aussi...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
93300514
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
4Paris logo
Paris
42110303
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading