TV : Ligue1+ grille BeInSports pour diffuser la Coupe du monde !

Ligue1+ s’est concrètement positionné auprès de la FIFA à la surprise générale pour obtenir les droits TV de tous les matchs de la Coupe du monde 2026. Un dossier dans lequel la chaîne de la LFP va griller BeInSports.

Le conflit entre la Ligue de Football Professionnel et BeInSports n’est pas prêt de cesser. Les deux entités sont déjà en froid , et cela risque de s’accentuer encore davantage dans les semaines à venir. Et pour cause, L’Equipe révèle à la surprise générale que Ligue1+ a fait une offre ferme de 20 millions d’euros à la FIFA pour diffuser la totalité des matchs de la Coupe du monde 2026 dont 54 matchs en co-diffusion avec M6, diffuseur en clair de la compétition. Directeur général de LFP Media, Nicolas de Tavernost a surpris tous les présidents de Ligue 1 et Ligue 2 lors des collèges qui se sont tenus ce mercredi, rapporte le quotidien national.

Et comment puisque l’ancien président des Girondins de Bordeaux a révélé avoir déjà trouvé un accord avec la FIFA pour la retransmission de la totalité de la prochaine Coupe du monde qui se déroulera aux Etats-Unis et au Canada l’été prochain. Le deal est de 20 millions d’euros : 18 millions d’euros de droits et 2 millions d’euros de frais de production pour la chaîne de télé payante tandis que M6, diffuseur en clair de la compétition, conserverait ses 54 matchs pour la télé gratuite.

Ligue1+ va diffuser 100% de la Coupe du monde

L’objectif pour Ligue1+ est de combler auprès de ses abonnés l’énorme vide de 3 mois sans Ligue 1 en juin, juillet et août. Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont été très surpris mais ont approuvé cette initiative totalement inattendue à l’unanimité. Celle-ci doit encore être ratifiée par le conseil de la Fifa mais « il s’agit normalement d’une formalité » selon L’Equipe. C’est un énorme coup que Ligue1+ est sur le point de réaliser car habituellement et cela depuis de nombreuses éditions, c’est BeInSports qui diffuse 100% des matchs des Coupes du monde ou des Euros pour la télé payante. La réaction de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG mais aussi de BeIn Media Group sera logiquement très attendue.