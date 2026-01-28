ICONSPORT_279860_0062

TV : Ligue1+ grille BeInSports pour diffuser la Coupe du monde !

TV28 janv. , 14:00
parCorentin Facy
0
Ligue1+ s’est concrètement positionné auprès de la FIFA à la surprise générale pour obtenir les droits TV de tous les matchs de la Coupe du monde 2026. Un dossier dans lequel la chaîne de la LFP va griller BeInSports.
Le conflit entre la Ligue de Football Professionnel et BeInSports n’est pas prêt de cesser. Les deux entités sont déjà en froid, et cela risque de s’accentuer encore davantage dans les semaines à venir. Et pour cause, L’Equipe révèle à la surprise générale que Ligue1+ a fait une offre ferme de 20 millions d’euros à la FIFA pour diffuser la totalité des matchs de la Coupe du monde 2026 dont 54 matchs en co-diffusion avec M6, diffuseur en clair de la compétition. Directeur général de LFP Media, Nicolas de Tavernost a surpris tous les présidents de Ligue 1 et Ligue 2 lors des collèges qui se sont tenus ce mercredi, rapporte le quotidien national.
Et comment puisque l’ancien président des Girondins de Bordeaux a révélé avoir déjà trouvé un accord avec la FIFA pour la retransmission de la totalité de la prochaine Coupe du monde qui se déroulera aux Etats-Unis et au Canada l’été prochain. Le deal est de 20 millions d’euros : 18 millions d’euros de droits et 2 millions d’euros de frais de production pour la chaîne de télé payante tandis que M6, diffuseur en clair de la compétition, conserverait ses 54 matchs pour la télé gratuite.

Ligue1+ va diffuser 100% de la Coupe du monde

L’objectif pour Ligue1+ est de combler auprès de ses abonnés l’énorme vide de 3 mois sans Ligue 1 en juin, juillet et août. Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont été très surpris mais ont approuvé cette initiative totalement inattendue à l’unanimité. Celle-ci doit encore être ratifiée par le conseil de la Fifa mais « il s’agit normalement d’une formalité » selon L’Equipe. C’est un énorme coup que Ligue1+ est sur le point de réaliser car habituellement et cela depuis de nombreuses éditions, c’est BeInSports qui diffuse 100% des matchs des Coupes du monde ou des Euros pour la télé payante. La réaction de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG mais aussi de BeIn Media Group sera logiquement très attendue.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277063_0573
OL

OL : Yaremchuk nouveau buteur de Lyon, c'est fait

ICONSPORT_283063_0088
OL

OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile

ICONSPORT_279541_0043
OM

OM : De Zerbi menace un de ses joueurs

Fil Info

28 janv. , 13:40
OL : Yaremchuk nouveau buteur de Lyon, c'est fait
28 janv. , 13:20
OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile
28 janv. , 13:20
OM : De Zerbi menace un de ses joueurs
28 janv. , 13:06
Le Paris FC s'offre Diego Coppola
28 janv. , 13:00
ASSE : Horneland annonce son départ de Saint-Etienne
28 janv. , 12:40
OL : Endrick déjà détourné par le PSG !
28 janv. , 12:20
OM : Du nouveau dans le dossier Abdelli
28 janv. , 12:00
PSG : L'Arabie Saoudite fait l'offre du siècle pour Dembélé

Derniers commentaires

PSG : Un dernier gros coup au mercato, Luis Enrique confirme

Bouaddi

OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile

paris l'a deja aligné le reste si tu l'a pas vu aligner comment tu peux savoir que c'est l'equipe type mdr

OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile

Coco pour moi c'est VRAIMENT chiant car on sent très vite lorsqu'il n'est pas là.

OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile

Grave ... il fait vraiment pitié lui.

OL : Endrick déjà détourné par le PSG !

"le prodige de l'OL"... 🤣😂🤣 Le prodige du Real...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading