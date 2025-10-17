ICONSPORT_273300_0010

BeIN, Canal+ et la FFF, la théorie du complot de Daniel Riolo

TV17 oct. , 12:40
parNathan Hanini
Les relations entre les présidents des clubs de Ligue 1 et la LFP ne sont pas au beau fixe depuis plusieurs années. Désormais la Ligue de football professionnel s’est trouvée un nouvel ennemi, la FFF. Ce triangle relationnel est en train d’imploser. Daniel Riolo en dévoile les coulisses.
Cette semaine, la Ligue de football professionnel a connu une nouvelle lourde défaite. Sur les réseaux sociaux, le créateur de contenu Zack Nani a annoncé récupérer les droits de diffusion pour les rencontres de l’équipe de France espoirs. Une bonne nouvelle pour la visibilité du côté de la Fédération Française de Football. Mais à l’opposé, la LFP a ri jaune à cette nouvelle. Vincent Labrune et ses troupes avaient également pour ambition de récupérer les matchs des espoirs pour la plateforme Ligue 1+. Un imbroglio qui a une nouvelle fois tendu les relations entre les grands patrons du football français.

BeIN veut couler Ligue 1+

Sur RMC, dans l’émission l’After Foot, Daniel Riolo a évoqué les coulisses de cette semaine. Le chroniqueur a dévoilé que le président de la FFF, Philippe Diallo ne veut pas froisser BeIN Sports alors que les renégociations des droits de la Coupe de France sont en jeu. « Diallo parce qu'il est en négociation avec beIN Sport pour la Coupe de France, ne veut pas se froisser avec Nasser et avec beIN Sports. Alors, 'on va filer ça (les droits des Espoirs) ailleurs, mais surtout pas à Ligue1+, » explique dans un premier temps Riolo avant de poursuivre.
« Il y a une entente avec Canal, parce que beIN et Canal veulent couler cette chaîne. Canal s'est lancé dans l'appel d'offres de la Ligue des champions, qui risque de coûter très très cher, il y a des concurrents et il y a un monde où ils ne l'ont pas même si logiquement, Canal devrait regagner la Ligue des champions, » conclut-il. Une lutte de pouvoir interne qui risque une nouvelle fois de faire couler beaucoup d’encre au sein de la fourmilière du football français. Fourmilière dans laquelle Zack Nani a mis un grand coup de pied. 

