L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée

8e journée de Ligue 1 :

Vendredi 17 octobre

20h45 : Paris Saint-Germain - Strasbourg (sur Ligue 1+)

Samedi 18 octobre

17h00 : OGC Nice - Olympique Lyonnais (sur beIN Sports 1)

19h00 : SCO Angers - AS Monaco (sur Ligue 1+)

21h05 : Olympique de Marseille - Le Havre AC (sur Ligue 1+)

Dimanche 19 octobre

15h00 : RC Lens - Paris FC (sur Ligue 1+)

17h15 : FC Lorient - Stade Brestois (sur Ligue 1+)

Toulouse FC - Metz (sur Ligue 1+)

Stade Rennais - AJ Auxerre (sur Ligue 1+)

20h45 : FC Nantes - Lille OSC (sur Ligue 1+)