Azerbaïdjan-France : A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match gratuitement

L'équipe de France joue ce dimanche à Bakou son dernier match de la phase qualification pour le Mondial 2026. Un match que les supporters des Bleus ne voudront pas manquer, notamment parce que Didier Deschamps a décidé de tout changer.

’équipe de France se déplace à Bakou ce dimanche 16 novembre pour y affronter l’Azerbaïdjan lors de la dernière journée des qualifications au Mondial 2026. Déjà assurés de participer à la prochaine Coupe du monde, les Bleus abordent cette rencontre sans pression puisqu’ils dominent le groupe D avec 13 points obtenus en cinq matchs. Leur ticket pour le Mondial 2026 a été validé grâce au succès net décroché jeudi soir au Parc des Princes contre l’Ukraine (4-0), une rencontre où les buts signés Kylian Mbappé (x2), Michael Olise et Hugo Ekitike avaient fait la différence en seconde période, après une première mi-temps ennuyeuse.

Face à l’Azerbaïdjan, la France retrouvera un adversaire déjà battu 3-0 à l’aller et qui n’a plus aucun espoir dans ces qualifications. La sélection azerbaïdjanaise n’a récolté qu’un seul point sur ses cinq rencontres, un nul décroché face à l’Ukraine, ce qui la place hors course pour la deuxième position du groupe et la prive de toute chance de rejoindre le Mondial. Pour cette ultime sortie des Bleus en 2025, l’équipe de France devra se passer de Kylian Mbappé, qui souffre toujours à la cheville . Et Didier Deschamps l'a annoncé samedi en conférence de presse, il alignera un onze totalement différent, avec notamment la première titularisation de Lucas Chevalier.

Le coup d’envoi d’Azerbaïdjan–France sera donné ce dimanche 16 novembre à 18 heures. La rencontre pourra être suivie en direct sur TF1.. Pour cette rencontre, c'est le duo Margotton-Lizarazu qui sera comme toujours aux commentaires.

La compo probable de l'équipe de France

Chevalier - Gusto, Konaté (cap.), L. Hernandez, T. Hernandez - Akliouche, Zaïre-Emery, Thuram, Nkunku - Mateta, Ekitike