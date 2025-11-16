ICONSPORT_277111_0001
Azerbaïdjan-France : A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match gratuitement

16 nov.
par Claude Dautel
L'équipe de France joue ce dimanche à Bakou son dernier match de la phase qualification pour le Mondial 2026. Un match que les supporters des Bleus ne voudront pas manquer, notamment parce que Didier Deschamps a décidé de tout changer.
’équipe de France se déplace à Bakou ce dimanche 16 novembre pour y affronter l’Azerbaïdjan lors de la dernière journée des qualifications au Mondial 2026. Déjà assurés de participer à la prochaine Coupe du monde, les Bleus abordent cette rencontre sans pression puisqu’ils dominent le groupe D avec 13 points obtenus en cinq matchs. Leur ticket pour le Mondial 2026 a été validé grâce au succès net décroché jeudi soir au Parc des Princes contre l’Ukraine (4-0), une rencontre où les buts signés Kylian Mbappé (x2), Michael Olise et Hugo Ekitike avaient fait la différence en seconde période, après une première mi-temps ennuyeuse.
Face à l’Azerbaïdjan, la France retrouvera un adversaire déjà battu 3-0 à l’aller et qui n’a plus aucun espoir dans ces qualifications. La sélection azerbaïdjanaise n’a récolté qu’un seul point sur ses cinq rencontres, un nul décroché face à l’Ukraine, ce qui la place hors course pour la deuxième position du groupe et la prive de toute chance de rejoindre le Mondial. Pour cette ultime sortie des Bleus en 2025, l’équipe de France devra se passer de Kylian Mbappé, qui souffre toujours à la cheville. Et Didier Deschamps l'a annoncé samedi en conférence de presse, il alignera un onze totalement différent, avec notamment la première titularisation de Lucas Chevalier.
Le coup d’envoi d’Azerbaïdjan–France sera donné ce dimanche 16 novembre à 18 heures. La rencontre pourra être suivie en direct sur TF1.. Pour cette rencontre, c'est le duo Margotton-Lizarazu qui sera comme toujours aux commentaires.
La compo probable de l'équipe de France
Chevalier - Gusto, Konaté (cap.), L. Hernandez, T. Hernandez - Akliouche, Zaïre-Emery, Thuram, Nkunku - Mateta, Ekitike
Derniers commentaires

Daniel Riolo embauché par le PSG, l'invraisemblable rumeur

Pitié ,pas ce con

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Qui sait a qui appartient le stade aujourd'hui ? En tout cas ce que l'on sait : OL accademie de Mezieu vendu ( Michele Kang) 20 M LDC Arena 180 M vendu JMA (prêt réglé + 54 M en cash OL Feminine 50 M vendu ( Michele Kang) participation + 28 M OL Reign vendu 54 M Reçu 45,2 M en 2023 2024 sur Autres produits et charges opérationnels courants (OFFICIEL) Manque beaucoup non ? ECAT 111 M De plus dette en juillet 2022 (383,4 M) MOINS 140 M de prêt pour LDC Arena ça fait 243,4 M ça fait 505,1 M en juillet 2025 ??? ECART 261 M

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Préparez vous à ce qu'il exécute l'ordre 69. Le stade revendu au profit de Botafogo plus les transferts libre de Tolisso, Fofana, Tessman, Nuamah et Niakhaté 😅

Laure Boulleau est amoureuse et craint les réactions

Pourquoi on lui tomberait dessus ? Autant qu'avec Di Meco supporter de l'OM ! Tout cela est bien normal !

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Il est vrai que si ce génie pouvait revenir a l'ol finir le boulot qu'il avait si bien commencé...... la France entière le remercierait !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

