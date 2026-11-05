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Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

TV
parGuillaume Conte
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Le dérapage de France Pierron pendant la Coupe du monde de football n'a pas été apprécié par l'ARCOM, qui estime que La Chaine L'Equipe n'a pas eu le bon comportement à ce sujet. 
Voir l’ARCOM faire des remontrances à La Chaine L’Equipe est assez rare, tant le média du groupe Amaury se retrouve rarement au centre des débats sur les propos sexistes ou dégradants. Mais le dérapage de France Pierron pendant la Coupe du monde a donné lieu à une enquête et une petite tape sur les doigts de la part de l’ARCOM, l’agence qui régule la communication audiovisuelle et numérique. 
L’animatrice de L’Equipe de Choc était tombée sur Jérémy Doku, coupable selon lui d’avoir manqué un match de la Coupe du monde avec la Belgique pour assister à l’accouchement de sa compagne. « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant », avait balancé France Pierron, qui avait été écartée de l’antenne par le groupe et avait fini par présenter ses excuses, un peu contraintes par le tollé provoqué par ses propos. 
L’ARCOM a fait connaitre ses conclusions et les déclarations de la journalistes ont été définies comme « susceptibles de véhiculer des stéréotypes sexistes », dans un rappel à l’ordre qui évite ainsi toute sanction contre la chaine. L’instance a notamment souligné que ces propos n’avaient pas été approuvés par l’ensemble du plateau, et que la journaliste avait présenté ses excuses, mesurant ainsi ses propos. 
Mais le comportement de La Chaine L’Equipe sur ce cas n’est pas jugé exemplaire, notamment parce que le média n’avait pas réagi devant ces propos dans un premier temps, attendant que la polémique enfle sur les réseaux sociaux pour agir, exclure provisoirement France Pierron et condamner cette sortie. 
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