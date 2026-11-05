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EL : L'OM frappe un énorme coup à Leverkusen

EL : L'OM frappe un énorme coup à Leverkusen

OM
parAlexis Rose
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4e journée de l'Europa League :
BayArena.
Bayer Leverkusen – Marseille : 0-1.
But : Gouiri (77e) pour l'OM.
Dos au mur après un début de campagne européenne catastrophique, l'Olympique de Marseille a réalisé l'exploit de battre le Bayer Leverkusen en Allemagne (0-1) grâce à un très joli but d'Amine Gouiri.
Face à une solide équipe de Leverkusen, l’OM n’avait qu’un seul objectif : débloquer son compteur de points après trois défaites en autant de journées de C3. En début de match, Marseille disposait d’une occasion en or pour ouvrir la marque, mais malgré un joli numéro de Gouiri, Flekken se montrait décisif face à l’international algérien (7e). Par la suite, l’OM souffrait, mais ne pliait pas jusqu’à la mi-temps, grâce notamment à un arrêt de De Lange repoussé sur la barre après une frappe de Miguel Gutiérrez (42e).
Au retour des vestiaires, Marseille se montrait plus dangereux que le Bayer avec des opportunités de Paixao (56e), Gouiri (57e) ou Kondogbia (64e). Et à force de pousser, l'OM ouvrait la marque sur un éclair de génie de son attaquant algérien ! Sur une contre-attaque, Gouiri remontait toute la défense du Bayer, crochetait Tapsoba devant la surface avant d'envoyer un missile du droit dans le petit filet opposé (0-1 à la 77e). Suite à cette ouverture du score, la bande de Bruno Genesio subissait les assauts de Leverkusen, mais sans jamais craquer jusqu'au coup de sifflet final (0-1).
Avec cette première victoire de la saison en Coupe d'Europe, l'OM de Bruno Genesio débloque son compteur et remonte un peu au classement de cette phase régulière de l'Europa League. Désormais 31e, Marseille n'a plus qu'un point de retard sur les places qualificatives. De quoi relancer complètement la saison européenne de Marseille.
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trop fort

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?

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😆😂🤣

L’OL a « transformé la chaîne L’Equipe en Disney Channel »

Et voilà... le débile Appadoo qui t'a hypnotisé ! 😆🤣😂

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