CL : Monaco poursuit son sans-faute

3e journée de la Conférence League :

Stade Louis-II.

AS Monaco – Nordsjælland : 2-0.

Buts : Detourbet (33e), Abline (90e+1) pour Monaco.

Devant au score à la pause grâce au premier but de Mathys Detourbet sous les couleurs monégasques (33e), l’ASM voyait les buts de Brunner (49e) et de Minamino (52e) être refusés pour hors-jeu par la VAR en début de deuxième période. Pas de quoi perturber Monaco, qui l'emportait finalement 2-0 avec un joli but d'Abline en fin de match (91e).

Grâce à cette troisième victoire en autant de journées de Conférence League, l'équipe de Filipe Luís reste dans le peloton de tête, à la quatrième place, à égalité avec Lugano, le Panathinaikos et Twente.