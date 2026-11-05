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CL : Monaco poursuit son sans-faute

Monaco
parAlexis Rose
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3e journée de la Conférence League :
Stade Louis-II.
AS Monaco – Nordsjælland : 2-0.
Buts : Detourbet (33e), Abline (90e+1) pour Monaco.
Devant au score à la pause grâce au premier but de Mathys Detourbet sous les couleurs monégasques (33e), l’ASM voyait les buts de Brunner (49e) et de Minamino (52e) être refusés pour hors-jeu par la VAR en début de deuxième période. Pas de quoi perturber Monaco, qui l'emportait finalement 2-0 avec un joli but d'Abline en fin de match (91e).
Grâce à cette troisième victoire en autant de journées de Conférence League, l'équipe de Filipe Luís reste dans le peloton de tête, à la quatrième place, à égalité avec Lugano, le Panathinaikos et Twente.
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trop fort

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?

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😆😂🤣

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Et voilà... le débile Appadoo qui t'a hypnotisé ! 😆🤣😂

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