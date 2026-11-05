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TV : PSG - Troyes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

TV : PSG - Troyes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 1
parAlexis Rose
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Leader du championnat et de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain souhaite poursuivre sa très bonne dynamique face à Troyes samedi soir en Ligue 1.

Quelle heure pour PSG - Troyes ?

Depuis le début du mois de septembre, le club de la capitale française est tout simplement inarrêtable. Surfant sur une impressionnante série de 10 victoires de suite toutes compétitions confondues, le PSG est premier partout. C’est donc avec l’ambition de conserver son fauteuil de leader de la L1 que Paris recevra Troyes. Cette rencontre se jouera ce samedi 7 novembre à 21h05 au Parc des Princes. L’arbitre sera Ruddy Buquet.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Troyes ?

Retardé de vingt minutes par rapport à l’horaire de base, et donc décalé à 21h05 au lieu de 20h45, le match entre le PSG et l’ESTAC comptant pour la 10e journée de championnat sera diffusé sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de PSG - Troyes :

Après un début de saison compliqué en L1, le PSG a déjà fait tout son retard, voire même mieux. Désormais seul leader avec deux points d’avance sur son premier poursuivant, Lille, à l’issue de la 9e journée, Paris veut continuer de prendre de l’avance sur des clubs comme l’OL ou l’OM. Pour cela, et quelques jours après avoir collé un impressionnant 6-0 à Villarreal en Ligue des Champions, Paris va tenter d’enchaîner face à l’ESTAC. Pour cette rencontre, Luis Enrique fera sans Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos ou Nuno Mendes.

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La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Lucas Hernandez, Digne - Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz - Torres, Mayulu, Désiré Doué.
Installé à la place de barragiste, le promu troyen sort d’une belle performance avec sa grosse victoire contre Le Mans la semaine passée (2-0). Avec ce deuxième succès de la saison, après celui acquis en août face à Lorient, l’ESTAC a quitté les deux dernières places. Mais sur la pelouse du Parc face au PSG, Troyes va devoir batailler pour faire tourner son compteur de points. Pour ce match, Stéphane Dumont fera sans Koné.
La compo probable de Troyes : Konaté - Marronnier, Monfray, Junior Diaz, Gozzi Iweru - Mille, Karim, Diop - Ifnaoui, Ripart, Nkada.

Ligue 1

07 novembre 2026 à 21:05
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