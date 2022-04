Un troisième club veut Mbappé, le scoop en béton de Rothen !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Proche du clan Mbappé, Jérôme Rothen a confié ce lundi que la bataille pour la star française ne se limitait pas à un duel PSG-Madrid. Et ce n'est pas le Barça qui serait récemment entré dans la danse.

Depuis 24 heures, l’avenir de Kylian Mbappé revient sur le devant de la scène, et les informations se bousculent. Tandis que le joueur du Paris Saint-Germain a confié en marge du match PSG-Lorient que sa prolongation avec son actuel club était toujours possible, une troisième équipe serait venue prendre des renseignements et aurait fait une offre concrète à celui que tout le monde considère comme le meilleur footballeur du monde. Deux médias italiens ont précisé que cette nouvelle offre viendrait de Premier League, sans préciser s’il s’agissait de Liverpool ou de Manchester City, qui n’ont jamais masqué leur intérêt pour la superstar du football français. Et ces révélations ont pris un peu plus d’ampleur, puisque Jérôme Rothen, dont on sait qu’il a un contact direct avec l’entourage de Kylian Mbappé depuis qu’il l’a interviewé cet automne, a confirmé qu’effectivement le PSG et le Real Madrid n’étaient plus seuls à rêver de recruter le joueur dont le contrat avec Paris arrive à expiration en juin prochain.

Rothen confirme que Mbappé a une troisième offre

Au micro de RMC, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain en a dit un peu plus sur cette nouvelle piste mystérieuse. « Selon les infos qu’on m’a données, il y a un troisième club qui est entré dans la danse et ça peut aussi le faire réfléchir. Je ne connais pas l’identité de ce club, mais ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas Barcelone. Ça m’a été confirmé par l’entourage. Barcelone, c’est hors de question qu’il y aille, pour plusieurs raisons. Mais aujourd’hui en Europe, il n’y en a pas quinze mille qui peuvent recevoir Kylian Mbappé... Ça se joue entre le PSG, le Real et peut-être un autre », a confié Jérôme Rothen, qui n’a pas indiqué si le club en question était Liverpool ou Manchester City. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un nouveau rebondissement dans un feuilleton qui est bien parti pour animer la fin de la saison, et peut-être le début du mercato 2022.