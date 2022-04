Mbappé et le PSG, la victoire du siècle contre Madrid !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis 24 heures, c'est l'effervescence dans le dossier Kylian Mbappé. Battu d'avance, le PSG pourrait bien réussir un énorme exploit en parvenant à prolonger un joueur qui avait décidé de rejoindre le Real Madrid.

Quelques heures après l’élimination du Paris Saint-Germain par le Real Madrid, le 9 mars dernier, l’unanimité se faisait chez les journalistes, les consultants et les supporters des deux clubs. Compte tenu du scénario du match retour au Camp Nou, il n’y avait plus aucun suspense pour Kylian Mbappé, ce dernier allait rapidement faire savoir qu’il ne prolongeait pas son contrat au PSG et qu’il allait rejoindre libre le club de Karim Benzema. Mais c’était bien mal connaître celui qui l’été dernier avait annoncé qu’il avait demandé, en vain, un bon de sortie pour signer à Madrid. Préférant prendre le risque de voir partir librement celui qu’il avait acheté 188 millions d’euros à l’AS Monaco en 2017, Nasser Al-Khelaifi avait assumé ce refus, mais là le président qatari paraissait avoir perdu le bras de fer à Florentino Perez. En Espagne, à grands coups de « tic tac », on salivait d’avance à l’idée d’officialiser la signature de Kylian Mbapppé. Le coup semblait parfait, mais il ne l’est visiblement pas.

Mbappé et Madrid, gros coup de froid au Real ?

Depuis quelques mois, il est clair que les dirigeants du Paris Saint-Germain n’ont pas du tout abdiqué et tentent de convaincre Kylian Mbappé que son avenir pouvait être glorieux sous le maillot du club français. A la fois en lui offrant des conditions salariales monstrueuses, on parle d’un coût de 200 millions d’euros sur deux saisons, mais aussi en plaçant au cœur du projet PSG, nonobstant la présence dans l’effectif parisien de Lionel Messi et Neymar. Mais face à cela, le Real Madrid était d’une sérénité absolue, s’appuyant sur un nébuleux « accord verbal » qu’aurait donné le meilleur buteur français de l’histoire du Paris SG pour rejoindre la Maison Blanche. Cependant, dimanche soir, la météo a tourné à l’orage du côté de Santiago-Bernabeu lorsque Kylian Mbappé a confié après PSG-Lorient qu’il était possible qu’il « prolonge » à Paris, le joueur de 23 ans précisant que de « nouveaux éléments » le faisaient réfléchir. Et selon des sources sérieuses (lire ci-dessous), le rêve de voir Mbappé prolonger son contrat ne serait plus illusoire.

Journaliste de France Bleu Paris, et proche du Paris Saint-Germain, Julien Froment explique qu’entre le clan Mbappé et son club actuel, il y a une vraie grosse éclaircie dans les négociations. « Annoncé quasi partant au Real Madrid, des sources confirment à France Bleu Paris que la tendance semble s'inverser et qu’une prolongation n'a plus rien d'utopique. L'optimisme est même de mise », précise le journaliste, qui ironise en affirmant que du côté de Florentino Perez et du club espagnol il y a « une vague de froid » dans le dossier Kylian Mbappé. De son côté, Josep Pedrerol, l'animateur emblématique d'El Chiringuito affirme avoir reçu un message direct en provenance du Real Madrid où on affirme rester « tranquille » dans cette possible opération. On peut toutefois rappeler qu'au coeur de l'été 2021, même Pedrerol avait annoncé que Mbappé avait signé à Madrid et qu'il serait dans l'effectif de Carlo Ancelotti en 2021-2022.

I am delighted to announce that I am now officially part of Maison Dior. Can’t wait to share our collaborations in men’s fashion and Sauvage fragrance#Dior #DiorSauvage #DiorFragrance @Dior pic.twitter.com/hQtGyqGtKl — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 17, 2021

Afin de convaincre Kylian Mbappé d'accepter un contrat court, on parle toujours de deux ans de plus, le Paris Saint-Germain aurait également accepté de laisser son attaquant s'impliquer plus fortement dans le choix des partenaires commerciaux avec lequel il acceptera de collaborer durant sa présence à Paris. Il s'agit de tenir compte des exigences de Mbappé, lequel a récemment montré avec l'équipe de France qu'une certaine éthique était au coeur de ses priorités. En lâchant du lest sur ce droit à l'image, et surtout son utilisation, le PSG envoie là aussi un signal très fort au joueur et à son avocate, qui la semaine passée a fixé les règles du jeu.