Real ‍: Xabi Alonso attaque le clan Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Nouvel entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso a de nombreux chantiers pour refaire du club merengue une machine à gagner. La gestion des egos de Kylian Mbappé et de Vinicius en fait partie.

Xabi Alonso a fait ses grands débuts avec le Real Madrid lors de cette phase de groupes de la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis. Pour l’instant, pas de sérieux accroc pour l’entraîneur espagnol. Malgré un match nul décevant en ouverture contre Al-Hilal, les Madrilènes l’ont emporté face à Pachuca et le RB Leipzig pour s’emparer de la première place du groupe. Place maintenant à la Juventus Turin en 8es de finale avec le retour attendu de Kylian Mbappé, malade depuis le début de la compétition.

Real : Vinicius dévoile son rêve, être au-dessus de Mbappé https://t.co/noKKw9rrht — Foot01.com (@Foot01_com) June 27, 2025

L’an passé, l’entente entre l’international français et Vinicius Junior n’a pas été studieuse, et c’est sur ce point que Xabi Alonso souhaite travailler en priorité selon Don Balon. Le média espagnol explique que l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen souhaite qu’une relation privilégiée se créée entre l’ancien buteur du PSG et la star brésilienne. Il craint cependant que cela soit difficile, principalement car Kylian Mbappé est très entouré dans le vestiaire du Real Madrid, dans lequel il est très proche de Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga ou encore Jude Bellingham.

Xabi Alonso veut unir le vestiaire du Real Madrid

Un clan qui n’est pas vraiment tendre avec Vinicius, lequel a finalement peu d’alliés dans le vestiaire, en dehors de Rodrygo, Endrick et Eder Militao. Xabi Alonso a donc une mission de taille face à lui, car il ne s’agit pas uniquement de rabibocher Kylian Mbappé et Vinicius, mais bien de faire cohabiter plusieurs clans ensemble pour former une équipe unie, ce qui n’était clairement pas le cas chez les Merengue la saison dernière. Reste à voir si le jeune technicien espagnol réussira là où l’expérimenté Carlo Ancelotti a échoué. C’est sans doute la clé pour revoir le Real Madrid au sommet de l’Europe, et Xabi Alonso l’a bien compris.