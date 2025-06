Mbappé Ballon d'or, le Real Madrid n'a pas honte

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Malade pendant le premier tour, Kylian Mbappé devrait débuter la Coupe du monde des clubs contre la Juventus en huitièmes. Le Français pourrait être le facteur X du Real Madrid vers un sacre mondial. Florentino Perez l'espère, motivant sa star à sa façon.

Dans le défilé de stars présentes aux Etats-Unis depuis le 14 juin, il ne manquait plus que lui. Kylian Mbappé va faire ses débuts dans la Coupe du monde des clubs contre la Juventus en huitième de finale. Le Français a raté la phase de poules à cause d'un problème gastro-intestinal. Rétabli depuis plusieurs jours, l'attaquant du Real Madrid a été ménagé par Xabi Alonso face à Salzbourg. Néanmoins, il sera indispensable aux Merengue dans leur route vers la finale et le trophée. Mbappé sera t-il à la hauteur des attentes ?

Mbappé Ballon d'or, Florentino Perez y croit toujours

Le capitaine de l'Equipe de France devra retrouver le rythme et l'intensité pour aider le Real. Ce n'est pas simple pour un joueur pas toujours très généreux dans les courses, surtout avec la chaleur suffocante des Etats-Unis. Florentino Perez a voulu s'assurer que sa star serait transcendée par l'évènement. Selon les informations du média proche du club Defensa Central, le président du Real Madrid est allé trouver son joueur pour le motiver avec un discours fort. Pour tirer le meilleur de Kylian Mbappé, Florentino Perez a utilisé la carotte parfaite : le Ballon d'Or.

« Tu es encore dans les temps pour gagner le Ballon d'Or », a t-il lâché à son protégé français. Discours de façade ou vraie opinion ? Si Lamine Yamal et Ousmane Dembélé ont une bonne longueur d'avance avec les trophées remportés sur le sol européen dont la C1 pour le Parisien, la Coupe du monde des clubs FIFA aura un poids non négligeable. En plus, Mbappé a gagné le Soulier d'or européen avec 31 buts en Liga, inscrivant au total 43 buts sur la saison. 4 bons matchs pourraient lui permettre d'atteindre la barre des 50 buts annuels. C'est le genre de détail statistique qui a souvent fait basculer le palmarès du prix remis par France Football.