Mbappé secoue le Real Madrid après un choix douteux

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Auteur d'un doublé lors de la victoire du Real Madrid face au Celta Vigo, Kylian Mbappé n'a pas perdu l'espoir de décrocher le titre de champion d'Espagne. Et il souhaite que son club se motive pour y croire aussi un peu.

Le Real Madrid sait que le clasico de dimanche prochain sera probablement son ultime chance de pouvoir croire au titre en Liga, et tandis que le Barça se déplacera à Milan en Ligue des champions, Kylian Mbappé et ses coéquipiers pourront préparer ce déplacement chez l'éternel rival. Alors que Blaugrana possèdent quatre points d'avance sur les Merengue à quatre journées de la fin de la saison, Carlo Ancelotti doit impérativement maintenir ses troupes sous pression. Et s'il ne le fait pas, c'est Kylian Mbappé qui se chargera de le faire, l'ancien joueur du PSG n'ayant pas l'intention de laisser filer le titre national comme cela. À en croire DonBalon, la star tricolore n'a pas apprécié certains choix de son entraîneur et il a tenu à lui faire savoir, estimant qu'il fallait être à bloc jusqu'au bout et ne pas faire d'expérimentation.

Mbappé obsédé par un titre national

En effet, Kylian Mbappé n'aurait pas apprécié que Carlo Ancelotti fasse entrer Jacobo Ramon, le très jeune défenseur de 20 ans, à la place de Raul Asencio en seconde période lors du match contre le Celta Vigo. Il est vrai que Ramon a donné des sueurs froides aux supporters du Real Madrid, les deux buts des visiteurs en fin de match ayant même fait craindre le pire alors que Madrid menait 3-0. Pour Mbappé, cette décision n'était pas la bonne et l'attaquant français a tenu à le faire directement savoir à son entraîneur. « Mbappé a essayé de dire à l'entraîneur italien et à la direction sportive de ne pas réaliser davantage d'expériences de ce type avec le dernier titre de la saison en jeu, qui est la Liga. Le Français veut au moins gagner le titre national, et il estime qu'avec des joueurs comme celui-ci sur le terrain, très immatures et inexpérimentés, ils n'y parviendront pas », explique Oriol Cartro, journaliste pour le média sportif espagnol.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Dans ce combat, Kylian Mbappé n'est pas seul, car de nombreux supporters du Real Madrid ont également regretté que Carlo Ancelotti fassent entrer Jacobo Ramon, même si les Merengue avaient pris le large au score. Du côté de Madrid comme ailleurs, on a du mal à accepter que des jeunes joueurs soient lancés dans le grand bain, Jacobo Ramon faisant ses grands débuts en Liga contre le Celta Vigo. En tout cas, il serait étonnant que l'entraîneur italien du Real le fasse jouer face au FC Barcelone, notamment si Kylian Mappé a tapé du poing sur la table.