« Je n’aurais pas dû », terrible dérapage à l'ASSE

La défaite de l'équipe féminine de l'ASSE contre l'OL le week-end dernier risque de coûter son poste à Sébastien Joseph. Mais c'est autre chose que le résultat qui a provoqué cette réaction.

Il n’y a pas que dans l’équipe fanion de l’ASSE que les choses bougent au niveau du poste d’entraineur. Si Eirik Horneland a pris la porte cet hiver en raison des mauvais résultats de sa formation, l’entraineur de l’équipe féminine est actuellement suspendu et les Verts ont l’intention de rompre son contrat. Sébastien Joseph est actuellement mis à pied et n’est plus en charge de l’équipe féminine depuis la défaite 4-0 dans le derby contre OL. Mais ce n’est pas le revers face aux Lyonnes ni la place en bas du classement qui justifient cette décision de la direction.

Des propos qui peuvent lui coûter son poste

L’entraineur présent depuis juin 2025 dans le Forez, a littéralement pété un plomb en s’en prenant verbalement à l’arbitre dans des propos très crus, prononcés à distance, mais entendu par l’arbitre et le délégué de la rencontre. « Elle nous a ni… cette sale p…, elles nous ni… tous les week-ends », a lancé l’entraineur de 44 ans, avant de revenir auprès du délégué pour s’excuser de ses propos, qu’il assure avoir prononcé auprès de ses dirigeants, et non directement à l’arbitre.

Le litige porterait sur un pénalty généreux accordé à l’OL, et un oublié en fin de match contre l’ASSE, même si rien ne justifie de tels propos. Sébastien Joseph a reconnu avoir dépassé les bornes auprès de L’Equipe, même s’il ne comprend pas que son club veuille désormais le voir partir. « Mes propos ne sont pas corrects, j’en conviens. Quand nous sommes rentrés dans le tunnel avec mon président, je me suis uniquement adressé à lui (…). Je ne conteste en aucun cas son intégrité. Mais j’étais sous le coup de l’émotion et de la frustration. Je suis tout de suite venu m’excuser auprès du délégué. Cela ne se fait pas et c’est grossier, je n’aurais pas dû », a livré l’entraineur stéphanois dans l’attente de la sanction définitive de l’ASSE désormais.