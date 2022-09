Mbappé : Un nouveau rôle pour sauver la planète ?

Dans : Kylian Mbappé.

Par Marc Verti

Suite à la polémique du déplacement du PSG en jet pour le match contre le FC Nantes, de nombreux observateurs, aussi bien du sport que de la classe politique et environnementale sont tombés sur les moyens de transports utilisés par le club de la capitale. Kylian Mbappé a notamment été pointé du doigt suite à sa conférence de presse avec Christophe Galtier.

Lors de la conférence de presse d'avant-match du PSG contre la Juventus de Turin, Christophe Galtier a été questionné sur ce retour en avion de Nantes, malgré la faible durée du trajet en train jusqu'à Paris. Ironiquement, l'entraîneur français a proposé l'idée de faire les déplacements en char à voile. Ce qui a provoqué un rire plus chez Mbappé que dans les reste de la salle. Une petite pique qui n'est pas passé inaperçue, notamment pour Valérie Masson-Delmotte, co-présidente du groupe nᵒ 1 du GIEC et climatologue. La directrice du CEA s'est exprimée sur la radio France-Inter sur la réaction de Kylian Mbappé en lui proposant un nouveau rôle pour utiliser au mieux sa notoriété.

L'influence de Mbappé pour alerter sur l'écologie

.@valmasdel : "Kylian Mbappé serait un excellent ambassadeur, et il y a plein de scientifiques qui seraient ravis d'échanger avec les footballeurs au PSG et ailleurs pour partager les connaissances et susciter leur action" #le7930inter pic.twitter.com/rtG3EPm2SA — France Inter (@franceinter) September 6, 2022

« Kylian Mbappé serait un excellent ambassadeur, et il y a plein de scientifiques qui seraient ravis d'échanger avec les footballeurs au PSG et ailleurs pour partager les connaissances et susciter leur action. Les propos qu'il peut avoir et les gestes qu'il aura, auront une influence largement supérieure à tout ce que les scientifiques peuvent dire ou faire parce qu'il fait rêver, il inspire de nombreuses personnes » a déclaré Valérie Masson-Delmotte qui interpelle le joueur du PSG sur la situation écologique de la planète après de fortes chaleurs atteintes durant cet été. Toujours est-il que selon les informations du Parisien, le PSG réfléchit à une solution pour voyager en train pour les déplacements proches de la capitale. En attendant une implication plus forte du prodige français à l'avenir, histoire d'effacer son attitude un brin moqueuse de lundi soir ?