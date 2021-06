PSG : Sergio Ramos après Zidane, c’est trop pour Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Ce jeudi, Sergio Ramos a annoncé son départ du Real Madrid. Cela pourrait avoir du retentissement jusqu'au Paris SG.

Pris à son propre piège, le défenseur central emblématique n’a pas trouvé d’accord pour prolonger. Après avoir mis la pression à son président pour signer deux ans de plus, il a finalement accepté de rester un an avec un salaire revu à la baisse. Mais Florentino Pérez lui a signifié que le délai de réflexion était écoulé, et que la Maison Blanche avait fait signer David Alaba notamment. Résultat, Sergio Ramos est en fin de contrat, et il se cherche un nouveau club. Ce ne sera ni le FC Séville, ni le FC Barcelone, il l’a juré en conférence de presse. Un petit séisme en tout cas au Real Madrid, où tout le monde a longtemps pensé qu’un accord finirait par être trouvé pour que Sergio Ramos continue l’aventure. Y compris Kylian Mbappé. C’est ce que révèle le média local Defensa Central, pour qui le sujet avait été abordé dans les discussions entre le clan Mbappé et le Real Madrid.

Le champion du monde français rêvait d’avoir un tel capitaine à son arrivée chez les Merengue, et les deux joueurs avaient déjà pu sympathiser lors de chaque confrontation, Mbappé appréciant notamment la rage de vaincre de l’international espagnol. Les deux joueurs se suivent même sur les réseaux sociaux, et l’ancien monégasque est donc décrit comme déçu par le départ d’un joueur aussi emblématique. A l’heure où Kylian Mbappé réfléchit à son avenir au PSG, entre un départ et une prolongation, le Real Madrid a perdu deux arguments en peu de temps. Le fait que Zinedine Zidane puis Sergio Ramos s’en aillent, peut laisser à penser à l’attaquant du Paris SG que le club madrilène a perdu deux personnages qui symbolisaient la grandeur du Real ces dernières années.