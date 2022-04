PSG ou Real, Kylian Mbappé s'éclate

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Entre deux matchs du PSG, Kylian Mbappé fait comme toujours parler de sa situation, qui s'enflamme entre Paris et Madrid.

La visite de plusieurs membres de sa famille au Qatar cette semaine a relancé les rumeurs sur l’incertitude autour de son avenir. Sa mère et son petit frère sont en effet à Doha, le jeune joueur du PSG ayant profité de quelques jours de vacances pour partir dans la capitale du Qatar. Le choix de la destination n’est pas anodin, puisque cela permet de passer des jours de repos de qualité tout en effectuant des réunions décisives pour l’avenir du champion du monde 2018. Car le PSG effectue bien un forcing terrible pour convaincre Mbappé de rester encore une ou deux saisons, et marque régulièrement des points avec des arguments financiers et sportifs, mais aussi des concessions de taille dans les négociations.

Le droit à l'image, Mbappé y tient

⚽️🤩



Grâce à la @FondationPSG, @KMbappe et @achrafhakimi ont rendu une visite surprise aux enfants de l'Institut médico-éducatif de Saint-Cloud, dont la dizaine de membre de l'équipe de foot adapté de Clamart. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 21, 2022

Selon RMC, le dossier des droits à l’image, qui a une énorme importance aux yeux du clan Mbappé, est au centre de la table et l’une des raisons pour lesquelles sa famille est allée au Qatar. Le Real Madrid est beaucoup plus réticent à céder sur cette partie du contrat, et joue à un jeu dangereux, estimant que la volonté du joueur de venir en Espagne sera plus forte que certains éléments dans la négociation. En tout cas, à un mois de la fin de la saison, les secrets sont de moins en moins bien gardés, et c’est peut-être volontaire. A l’image des images prises et diffusées sur les réseaux sociaux de la visite du clan Mbappé à Doha, et qui allaient forcément faire parler.

Mbappé avec le Real, le PSG est au courant

Mais Kylian Mbappé a décidé de jouer franc jeu, et le Real Madrid sait très bien que la partie n’est pas encore gagnée, et que les discussions avec le Paris SG continuent. Il en va de même dans l’autre sens, puisque L’Equipe affirme que le PSG a été tenu au courant des discussions officielles entre le numéro 7 parisien et le Real Madrid, histoire d’être totalement transparent. Ces discussions justement, elles ne se passent pas aussi bien que prévu. Guillem Balague, journaliste notamment pour CBS et la BBC, affirme que les exigences financières de Kylian Mbappé donnent des sueurs froides à Florentino Pérez, qui a refusé les dernières approches. La radio espagnole COPE assure que l'international français a demandé, sur l'ensemble de son contrat, 100 millions d'euros de plus que ce qui était négocié jusqu'à présent. De quoi redistribuer les cartes, la puissance financière du Qatar ayant visiblement pesé dans le jeu.

Mbappé sans club en fin de saison, c'est possible !

Les portes sont donc grandes ouvertes, et elles devraient le rester jusqu’au bout. En effet, L’Equipe confirme que Mbappé est d’une sérénité à toute épreuve dans ce dossier, et attend sagement les propositions améliorées des uns et des autres. Son choix n’est pas fait, et il n’est pas dit qu’il annonce quelque chose à la fin de la saison, et son entourage a prévu de rencontrer officiellement les dirigeants du Real Madrid, pour faire avancer le dossier. Une façon de prouver qu'il ne privilégie aucune piste, et que la réflexion est donc toujours en cours. De quoi promettre un mois de juin brûlant, où Mbappé pourrait partir en vacances sans même savoir quel maillot il portera la saison suivante.