PSG : Mbappé a fait son premier choix, c’est Liverpool

Dans : PSG.

Kylian Mbappé n'envisage qu'une seule destination s'il devait rejoindre la Premier League cet été. Les Reds de Liverpool ont les devants.

La prolongation de Neymar est annoncée comme bouclée à tous les niveaux, y compris en ce qui concerne sa durée jusqu’en juin 2027, et tous les indices laissent à penser qu’il ne s’agit que d’une question de timing en ce qui concerne l’officialisation de ce nouveau contrat. Pour Kylian Mbappé, la question est beaucoup plus complexe. Tout se jouera certainement en fin de saison, quand le numéro 7 du PSG devra faire son choix entre prolonger, même pour une durée plus courte comme c’est envisagé, ou quitter son club et être transféré. Si cela devait être le cas, le Real Madrid et toute la presse espagnole n’attendent que cela pour bondir, et se positionner officiellement. Financièrement, il y aura de gros efforts à faire mais chacun devrait y trouver son compte si Kylian Mbappé décidait qu’il était temps de prendre son envol du Paris SG. Mais le Real Madrid n’est pas le seul club au monde, même s’il y en a peu, à pouvoir s’offrir ses talents. Liverpool est régulièrement cité comme la formation anglaise la plus chaude pour récupérer le champion du monde tricolore. Et a juste titre selon Julien Laurens, expert des transferts des deux côtés de la Manche.

« 180 ME pour le transfert, et 30 ME de salaire, ce sont les zones où il faudra aller pour se payer Mbappé. Il n’y aura peut-être pas une telle commission que Haaland avec Raiola, mais la famille de Mbappé qui s’occupe de ses affaires voudra aussi sa part. Il faut s’attendre à ce qu’il ait l’un des plus gros salaires de la Premier League s’il vient ici. Pour le moment, sa préférence ne va pas à l’Angleterre, mais si cela devait être le cas, sa priorité serait de rejoindre Liverpool s’ils devaient se bouger pour l’avoir. En Espagne, il n’y a que le Real Madrid. Maintenant, tout le monde attend de voir ce que Mbappé va faire, car toutes les pièces du puzzle du marché des transferts vont dépendre de ce qu’il va décider et d’où il va jouer la saison prochaine », a expliqué, via le Liverpool Echo, Julien Laurens, persuadé que l’été sur la planète football va dépendre de la décision que prendra Mbappé. Car pour l’heure, c’est bien le buteur du PSG qui a toutes les cartes en mains sur son avenir.