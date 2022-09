PSG : Mbappé se sent insulté, il ne sert à rien

Dans : Kylian Mbappé.

Par Marc Verti

Comme chaque année, les joueurs de football attendent de découvrir leurs nouvelles notes dans le dernier opus de FIFA. Bien qu'il soit l'un des meilleurs joueurs du jeu, Kylian Mbappé n'est pas satisfait de l'une de ses notes.

Depuis FIFA 18 et son explosion à l'AS Monaco, Kylian Mbappé ne cesse d'obtenir une note plus élevée dans le jeu vidéo de football le plus populaire au monde. Cette année, le joueur du PSG possède la note globale la plus haute avec un 91 de général. Il partage cette notation avec quatre autres joueurs. Lewandowski, De Bruyne, Benzema et son coéquipier Messi. Le Français dépasse pour la première fois son idole de jeunesse Cristiano Ronaldo qui se retrouve à 90 de général. Si Mbappé est le joueur le plus rapide du jeu avec 97 de vitesse, il est loin d'avoir les meilleures statistiques en défense. EA Sports n'a donné que 36 de défense au champion du monde. Bien loin du meilleur joueur parisien dans ce domaine avec Marquinhos et ses 89 en défense. L'attaquant français a eu du mal à digérer cette note lorsqu'il a découvert sa carte FIFA lors d'une vidéo postée sur la chaîne Youtube du PSG.

Mbappé absent dans les tâches défensives ?

Lie Detector Test : Passons au Détecteur de Mensonges ! 🤥😂

Êtes-vous contents des notes de nos joueurs dans #FIFA23 ? 👀📈📉#FIFARatings @EASPORTSFIFA — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 16, 2022

« Je sais que je ne suis pas le meilleur défenseur. Mais 36... C'est comme si je n'étais pas là quand on défend. Je vais prendre un café. Je presse un peu non » a ironiquement expliqué le joueur de 23 ans qui n'est visiblement pas satisfait de sa carte dans FIFA 23. Souvent pointé du doigt pour son manque de contribution défensive, le Français a probablement été sanctionné sur ce point de jeu par l'éditeur de jeux vidéo qui ne semble pas le considérer comme un grand défenseur. Mbappé possède néanmoins d'autres notes très bonnes avec 89 de tir ou encore 92 de dribble.