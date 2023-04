PSG : Mbappé marque un but inédit

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Dans le dur sur ce début de match face à Lorient, le Paris SG est revenu au score miraculeusement.

Sur un ballon confus dans la surface, Mbappé a tenté d’obtenir un pénalty qui ne lui a pas été octroyé. Dans la confusion, Mvogo, le gardien des Merlus, a pensé que M. Brisard avait sifflé car la situation s’était un peu éternisée. Il n’en était rien et l’arbitre lui a donc fait signer de jouer. Le gardien camerounais a donc posé le ballon au sol pour jouer un coup-franc qui n’a jamais été donné. Sur le coup, Kylian Mbappé s’est saisi de la balle pour marquer de près sans aucune difficulté devant des adversaires médusés. Un but gratuit pour l’attaquant du PSG, qui a eu le mérite de ne rien lâcher et de bien suivre l’action jusqu’au bout. Par contre, Lorient peut s’en vouloir pour cette égalisation littéralement donnée au PSG, même si le match ne cesse de rebondir dans tous les sens.