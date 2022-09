PSG : Mbappé au Real Madrid, Florentino Perez craque

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé ne vit pas la meilleure période de sa carrière, que ce soit avec le PSG ou l'équipe de France. Critiqué, même si ses statistiques sont plutôt bonnes, l'attaquant sait cependant que Madrid pense toujours à lui.

Dans le dossier Kylian Mbappé, le temps semble faire son oeuvre du côté du Real Madrid. Si en juin dernier, le nom de l’attaquant français donnait la rage aux supporters madrilènes, au point même que certains avaient brulé des maillots floqués du nom de Mbappé en marge de la finale de la Ligue des champions à Paris, les choses se sont adoucies. Il est vrai que du côté de Santiago-Bernabeu, on a pris connaissance de la fameuse année en option sur la prolongation de Kylian Mbappé, lequel ne serait lié que jusqu’en 2024 avec le PSG, et surtout on sent bien que le numéro 7 parisien n’a pas un moral énorme depuis le début de la saison. Alors, rusé comme il l’est, Florentino Perez a décidé de savonner le planche de Nasser Al-Khelaifi en profitant d’une réunion avec les supporters du Real Madrid pour faire fuiter une information capitale.

Kylian Mbappé au Real Madrid, mais oui c'est possible

Comme on peut le voit dans le documentaire consacré par Netflix au transfert de Luis Figo du FC Barcelone au Real Madrid, Florentino Perez est d’une habilité incroyable au moment de négocier, et pour l’aider il peut compter sur des journalistes à sa botte. C’est donc via El Chiringuito, où il a des relais d’opinion, que le président de la Maison Blanche a fait savoir ses propos aux socios. Et bien évidemment, Perez a clairement fait savoir que malgré l’échec de la signature de Kylian Mbappé cet été, il n’avait nullement l’intention de fermer définitivement la porte du Real Madrid à la star offensive de l’équipe de France et du Paris Saint-Germain. Une prise de position qui va à l’encontre de récentes affirmations des médias sportifs espagnols qui assuraient que le dirigeant des Merengue ne voulait plus entendre parler de Mbappé.

Avec cette déclaration tenue aux supporters de Madrid, Florentino Perez ouvre la possibilité à un nouveau feuilleton Kylian Mbappé l'été prochain. Car si le joueur de 23 ans est réellement lié jusqu'en 2024 avec le PSG, et pas jusqu'en 2025, au mercato 2023 il sera à un an de la fin de son engagement et le Qatar pourrait décider de le transférer, le Mondial étant passé. En entrouvrant la porte de Santiago-Bernabeu, Perez envoie un signal fort au clan Mbappé et au club de la capitale, le dossier qui semblait s'être refermé lorsque Paris avait annoncé la prolongation de sa star vient subitement de s'ouvrir à nouveau.