PSG : Kylian Mbappé termine 2021 sur une surprise

Par Guillaume Conte

Covid ou pas, les joueurs du PSG sont partis aux quatre coins du monde pour profiter de la trêve hivernale.

Lionel Messi a été vu en train de timidement s’ambiancer sur un concert à Rosario, sa ville natale en Argentine, Neymar a déjà commencé les festivités au Brésil, tandis que de nombreux joueurs ont pris la direction du Golfe pour des vacances luxueuses dignes des plus grands influenceurs. C’est le cas de Kylian Mbappé, qui a pris la direction de Dubaï pour des raisons personnelles et aussi professionnelles, joignant l’utile à l’agréable. Il y était encore ce jeudi, posant devant un palmier dans un décor paradisiaque, avant de prendre la direction de Paris pour la reprise de l’entrainement avec le PSG prévue ce samedi 1er janvier pour les joueurs qui ne sont pas sud-américains.

Mais surprise au Camp des Loges, Kylian Mbappé a débarqué dès ce vendredi après-midi au centre d’entraineur du Paris Saint-Germain pour prendre ses marques et effectuer quelques séances personnalisées. Un passage forcément remarqué puisqu’il a été mis en avant sur les réseaux sociaux, et démontre de la grosse motivation de l’international français à effectuer une belle deuxième partie de saison. Cela débutera par la Coupe de France à Vannes, où le PSG sera très amoindri pour diverses raisons (suspensions, Covid et vacances prolongées pour certains), mais pourra compter sur un Kylian Mbappé désireux de frapper fort.