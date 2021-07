PSG : Kylian Mbappé sifflé en L1, la polémique approche

Dans : Kylian Mbappé.

En vacances après avoir disputé l’Euro avec l’Equipe de France, Kylian Mbappé a effectué ce jeudi son retour à l’entraînement avec le PSG.

C’est dans un contexte très particulier que l’attaquant du Paris Saint-Germain a retrouvé le Camp des Loges. Et pour cause, Kylian Mbappé est en fin de contrat dans un an et pour l’heure, il n’y a pas le moindre signe d’une prolongation à l’horizon. Sur l’antenne de RMC, Jonathan MacHardy a évoqué la situation de l’ancien Monégasque et pour le consultant de l’After Foot, les critiques dont il est souvent victime en France ne devraient pas inciter Kylian Mbappé à rester au PSG au-delà de la saison 2021-2022. Le scénario d’une ultime saison à Paris avant de partir pour zéro euro dans un an est plus envisageable que jamais, bien que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo tentent le maximum pour que cela ne se produise pas.

« Cela ne m’étonnerait pas que Kylian Mbappé se fasse un petit peu siffler au début de la saison avec le PSG sur les pelouses de Ligue 1. L’intégralité de son Euro n’a pas été bon, que ce soit sur le point de vue du comportement, de son investissement personnel. Je pense qu’il doit réfléchir à ça. Il a déjà parlé plusieurs fois des critiques, de la manière dont les supporters, les journalistes, les observateurs, ont tendance à être sévère avec lui. J’ai l’impression que c’est quelque chose qu’il vit assez mal. Je ne veux pas jouer l’oiseau de mauvaise augure mais je pense que c’est en partie pour ça qu’un départ à l’étranger fait partie de son plan de carrière » a lancé Jonathan MacHardy, pour qui les critiques ont forcément un impact sur Kylian Mbappé, malgré la maturité et l’expérience du Parisien en dépit de son jeune âge. Reste maintenant à voir si la théorie du consultant de l’After Foot se confirmera…