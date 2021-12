PSG : Kylian Mbappé, le Real prend une décision radicale

Dans : Kylian Mbappé.

Pour faire de la place à Kylian Mbappé, le Real Madrid a décidé d'éjecter 6 joueurs de son effectif. Seul Eden Hazard passe entre les gouttes de ce coup de balai.

La ligne d’attaque du Real Madrid pourrait être de premier choix la saison prochaine, puisque outre Karim Benzema et Vinicius Junior déjà présents, la Maison Blanche rêve d’y associer Kylian Mbappé et Erling Haaland. Pour le coup, ce serait clairement le retour des Galactiques comme en rêve Florentino Pérez depuis des années. Pour la signature du Français, c’est très bien parti puisque le joueur du PSG a rappelé récemment qu’il s’agissait de son rêve, qu’il voulait déjà rejoindre le Real l’été dernier, et que ce n’était donc que partie remise. Pour le Norvégien du Borussia Dortmund, cela risque d’être plus compliqué, plusieurs clubs aux poches bien remplies briguant Erling Haaland pour l’été prochain. Mais la seule arrivée de Mbappé suffit déjà à provoquer des remous. Ainsi, le vestiaire va devoir faire de la place numériquement, et Florentino Pérez va donc profiter du mois de janvier pour non seulement peaufiner les négociations avec l’attaquant du PSG, mais aussi pour envoyer ailleurs deux joueurs peu utilisés par Carlo Ancelotti.

Le Real compte récupérer 50 millions d'euros

Il s’agit de Marco Asensio et Rodrygo, qui pourraient être vendus dès que possible afin également d’alléger la masse salariale, et de proposer au champion du monde 2018 un salaire conforme à ses attentes. Le Real Madrid ayant beau avoir traversé la crise sanitaire de meilleure façon que son ennemi du FC Barcelone, les finances ont été grandement impactées par les mois sans spectateurs mais aussi par la construction du nouveau Bernabeu. Avec Asensio et Rodrigo, le Real Madrid espère récupérer 50 millions d’euros, même si les deux joueurs ont vu leur valeur s’effondrer avec leur faible utilisation et rendement ces derniers mois.

Des cadres de l'ère Zidane en partance

En plus de ces deux joueurs qui doivent être vendus étant donné leur contrat longue durée, le Real Madrid va énormément économiser en ne retenant pas des joueurs en fin de contrat. Isco, Marcelo et Bale ne seront bien évidemment pas prolongés, et ils partiront donc libre en fin de saison. Le Gallois et sa fiche de paye en or massif va ainsi permettre aux Merengue de pouvoir absorber le salaire de Kylian Mbappé sans faire exploser la masse salariale. Idéalement, il en serait de même pour Eden Hazard, mais le Belge sera quasiment impossible à revendre sauf à faire d’énormes concessions. Et Florentino Pérez, qui apprécie personnellement le Diable Rouge, n’a pas perdu espoir de le voir un jour retrouver son meilleur niveau.