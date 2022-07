PSG : Kylian Mbappé énervé, la raison dévoilée

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé est remonté, et cela se voit dès la tournée du PSG au Japon. Christophe Galtier en a donné l’explication, l’attaquant français est mécontent.

Pré-saison ou pas, Kylian Mbappé ne fait pas de différence et dispute les matchs pour les gagner. La défense d’Urawa en a pris conscience ce week-end, l’attaquant français faisant notamment la misère sur plusieurs accélérations. Avec un but dont il a le secret à la clé. Le PSG peut déjà compter sur un Kylian Mbappé reposé et en forme. Et même plus encore. En effet, le nouveau leader offensif du club de la capitale, qui a prolongé son contrat au printemps dernier, ne se ménage pas pendant cette préparation. Il essaye d’arriver rapidement à son pic de forme car il va y avoir un trou dans ce mois de juillet. En effet, Mbappé est suspendu pour le match du Trophée des Champions en Israël, et manquera donc le premier titre de la saison à disputer face à Nantes. Selon son entraineur, l’international français déteste cela et a décidé de passer ses nerfs sur les adversaires de l’été.

Un titre qui se disputera sans Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Kylian me semble très heureux, très épanoui. Il est à l’image du groupe. Il est aussi très dynamique lors des séances d’entraînement. Il a beaucoup d’ambition pour l’équipe, et il est très frustré de ne pas participer au Trophée des Champions », a souligné Christophe Galtier. Nul doute que son joueur aura l’occasion de se refaire la cerise sur les matchs suivants. Et s’il affiche ce niveau de forme au mois d’août, même face à des défenses qui seront d’un autre niveau que celles du championnat du Japon, Kylian Mbappé pourrait bien frapper d’entrée de jeu cette saison. Son ambition de devenir le meilleur buteur de l’histoire du PSG et l’un des meilleurs du championnat de France y est aussi certainement pour beaucoup.