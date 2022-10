PSG : Kylian Mbappé à Liverpool, les planètes s'alignent

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé ne devrait pas quitter le PSG cet hiver, sauf coup de théâtre. Pour la fin de la saison, Liverpool se place et marque des points à tous les niveaux si jamais le Français devait changer d'air.

Autour des derniers évènements, avec PSG-OM puis la cérémonie du Ballon d’Or, Kylian Mbappé a tenu des propos rassurants sur son avenir, assurant qu’il n’était pas du tout question de partir au mercato hivernal. Cela a pourtant été évoqué en France comme en Espagne, après les nombreuses révélations de ces derniers mois sur la situation de l’attaquant champion du monde. C’est tout d’abord la durée de son contrat qui a été revu à la baisse, jusqu’en 2024 et non plus 2025. Ensuite, c’est l’attitude du PSG à son égard qui l’aurait beaucoup déçu, notamment en raison de promesses estivales non tenues. Mais le numéro 7 parisien a une saison à finir, avec une Coupe du monde au milieu et une Ligue des Champions à aller chercher afin de marquer doublement l’histoire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

En attendant, à l’heure où chacun de ses faits et gestes est scruté, Kylian Mbappé sait que son choix numéro 1 en cas de départ du PSG n’est plus aussi évident. Le Real Madrid s’est logiquement senti trahi par sa prolongation à Paris, et Florentino Pérez arrive à continuer à gagner des trophées de prestige malgré le refus de l’ancien monégasque de venir, et ce une troisième fois. La Maison Blanche lui ouvrira-t-elle à nouveau ses portes si jamais un départ devait être étudié, en fin de cette saison ou de la prochaine ? Rien n’est moins sûr sachant que Liverpool commence réellement à se dire qu’il y a une occasion en or de recruter la star du football français.

200 millions pour convaincre le Qatar ?

Selon Don Balon, les Reds ont bien conscience de l’écart qui se creuse avec Manchester City, qui domine la Premier League, ce qui a le don d’agacer Jurgen Klopp, déjà auteur de quelques propos musclés contre le club de Pep Guardiola. Pour contrer cette domination, une offre de 200 millions d’euros afin de convaincre le PSG de céder Kylian Mbappé serait en préparation du côté de John Henry, le propriétaire du club de la Mersey qui est un grand fan de Kylian Mbappé, et ce depuis des années. L’idée de la formation de Premier League est bien d’être présente si jamais le joueur devait décider de s’en aller en fin de saison. Dès lors, l’offre ne serait pas à même de convaincre le Qatar de lâcher son attaquant, mais bien pour permettre à Nasser Al-Khelaïfi de ne pas perdre la face.

Une façon de montrer que, si l’attaquant français venait à claquer la porte, il aurait tout de même rapporté 200 millions d’euros dans l’un des plus grands transferts de l’histoire, alors qu’il devait partir libre un an plus tôt. Surtout qu’il n’est pas certain que, sur le plan financier, le Real Madrid décide de faire le même effort, alors qu’il y a aussi l’avenir d’Erling Haaland, et sa clause en 2024, qui est en toile de fond. Et pour corroborer cette piste des Reds, il est aussi précisé dans El Pais que le clan Mbappé, et notamment son oncle Pierre, à qui il prête une oreille attentive, verrait d’un bon oeil une arrivée en Premier League pour la progression de son neveu.