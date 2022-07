PSG : Ce classement humiliant pour Kylian Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, Kylian Mbappé n’a toutefois pas marqué assez pour être aussi rentable que ses concurrents au titre de Soulier d’Or.

C’est l’étude menée ce vendredi par le site spécialisé SportingPedia qui arrive à enfoncer l’attaquant français, le moins rentable financièrement parlant de tous les candidats au titre de meilleur buteur européen. C’est Robert Lewandowski qui a remporté ce titre en 2021-2022 grâce à ses 35 buts marqués avec le Bayern Munich. Avec son salaire de 20 millions d’euros par an, le Polonais coûte ainsi 574.000 euros par but marqué en Bundesliga. Un calcul qui a été répercuté sur l’attaquant du PSG. Et son énorme salaire de 24 ME annuel, malgré ses 28 buts marqués en Ligue 1, font de lui le joueur le plus chèrement payé au but, soit 900.000 euros chaque fois qu’il fait trembler les filets sur les terrains français. Karim Benzema est par exemple nettement plus rentable avec 622.000 euros par but marqué, dans ce classement qu’il faut bien évidemment prendre avec de grosses pincettes. Cela ne compte pas les buts marqués dans les autres compétitions, ou les actions décisives qui ne sont pas forcément des buts.

Le salaire de Mbappé encore augmenté

A noter que, dans le Top10 européen, c’est l’attaquant tchèque Patrick Schick, du Bayern Leverkusen, qui est le plus rentable avec 208.000 euros par but marqué. Plus loin derrière, la meilleure affaire en Ligue 1 est faite par Rennes, qui a pu compter sur un Martin Terrier épatant la saison dernière, et dont le but n’a coûté « que » 50.000 euros par rapport à son salaire forcément plus modeste. Un classement qui ne devrait pas s’arranger pour le buteur du PSG puisque son salaire a pris une sérieuse augmentation, passant de 24 ME annuels, à 42 millions d’euros désormais. Autant dire qu’il faudra une incroyable pluie de buts pour ne pas conserver la première place de classement qui ne fera pas trembler les dirigeants parisiens. Le PSG ne regarde pas à la dépense en ce qui concerne Kylian Mbappé, et ce n’est pas le nombre de buts en Ligue 1 qui va décider si la saison du champion du monde et celle de son club sera réussie en 2022-2023.