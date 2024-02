Nerveux et insupportable, Kylian Mbappé va exploser

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé est invité en urgence à prendre la parole pour éclaircir sa situation, même s'il n'en a pour le moment pas envie. L'attaquant du PSG est pointé du doigt pour sa grande nervosité à l'approche de moments décisifs de sa carrière et de la saison parisienne.

Totalement dominateur en championnat de France, le PSG n’est en général pas trop dérangé pour aller chercher le titre national ces dernières années. Des miracles peuvent arriver, et Monaco et Lille ont pu le prouver, mais globalement, il est réducteur mais implacable de dire que la saison démarre avec les 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Dans une semaine, Paris reçoit la Real Sociedad pour lancer la phase finale. Mais cette date est souvent évoquée également pour représenter l’ultimatum virtuel fixé à Kylian Mbappé pour annoncer de quoi sera fait son avenir.

Pas d'annonce en vue pour le moment

Pour le moment, les spéculations vont bon train tant que l’attaquant du Paris SG n’aura pas donné sa version, même si la tendance reste très forte à un départ du club francilien. L’espoir de le voir prolonger est maigre, mais tant que rien n’est annoncé ou signé, un retournement de situation est rêvé du côté de Nasser Al-Khelaïfi. En tout cas, cette situation devient pesante, avec l’énorme pression mise par les médias sur son avenir, des deux côtés des Pyrénées.

Kylian Mbappé peut toujours se réfugier derrière le fait qu’il se concentre sur le sportif, ce qui est normal au coeur d’une saison. Même si cela ne l’empêche pas de prendre la parole régulièrement sur sa vie, ses projets et ses ambitions comme dernièrement dans plusieurs médias. Mais il serait temps que l’ancien monégasque prenne la parole et mette les choses au clair concernant son avenir. Et pas uniquement pour répondre à la soif d’informations à ce sujet, mais aussi pour son propre bien. C’est l’analyse effectuée par l’équipe de l’After Foot, qui évoque son trouble actuel devant les interrogations au sujet de la suite de sa carrière.

Mbappé, il ne l'a jamais vu comme ça

« Je pense qu’il faut qu’il prenne la parole. Qu’il prenne la parole soit pour annoncer sa destination, soit pour dire je vais vous annoncer mon futur à telle date. En tout cas, on est dans une situation où il est urgent de l’entendre, car il a manifesté un comportement extrêmement nerveux et ce n’est pas la première fois cette saison », lance Stephane Guy, qui se fiche de savoir si Kylian Mbappé a fait son choix ou pas, alors qu’il a encore plusieurs mois pour se pencher sur la question. Une sortie qui a inspiré l’animateur de l’After Gilbert Brisbois, grand fan du RC Strasbourg et qui était donc en Alsace pour le dernier match face au PSG. Il y a trouvé un Kylian Mbappé détestable à ses yeux. « J’y étais et je ne l’ai jamais vu comme ça. Il était insupportable », a livré le journaliste, pour qui cette situation pèse sur l’attaquant français. Ce dernier était en fait agacé d’être ciblé par les sifflets de la Meinau lors de cette rencontre, ce qui ne lui arrive pas souvent en France même quand il est sous le maillot du PSG.