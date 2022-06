Modric et Mbappé, le Real Madrid terrassé par ce geste !

Dans : Kylian Mbappé.

La polémique enfle à Madrid, où Luka Modric a été jugé beaucoup trop gentil avec Kylian Mbappé lors du récent France-Croatie.

Pour la première fois de son histoire, la Croatie a battu la France, ce lundi soir au Stade de France. Certes, la Ligue des Nations n’est pas la compétition couperet de cette année 2022, mais les joueurs au damier ont réalisé un match solide et ont brillé par leur capacité à conserver le ballon en seconde période. Au centre de cette tactique, un Luka Modric toujours aussi virevoltant et précis, et qui a une nouvelle fois épaté à Saint-Denis. Le milieu de terrain du Real Madrid a été logiquement félicité pour sa belle rencontre, mais il se trouve néanmoins au coeur d’une énorme polémique en Espagne pour ses agissements dans les couloirs du Stade de France. En effet, la télévision espagnole s’est empressée de diffuser plusieurs images du match où on le voit faire l’accolade à Kylian Mbappé.

Pedrerol choqué par Luka Modric

De quoi rendre totalement hors de lui Josep Pedrerol, l’animateur de la sulfureuse émission El Chiringuito, et qui avait même mis son poste en jeu en pariant sur la venue certaine à ses yeux de Kylian Mbappé. Depuis, le journaliste ne cesse de cracher sur l’attaquant français du PSG et l’a clairement mauvaise. Alors, quand il a appris que, en plus des accolades, c’est Luka Modric qui a demandé le maillot de Mbappé après la rencontre, Pedrerol est clairement parti en vrille.

Devant le parterre de ses consultants et journalistes, dont l’ancien joueur du Real Madrid Guti, le boss d’El Chiringuito n’a pas caché sa colère. « Est-ce que ce que vous me dites est vrai ? Modric a demandé le maillot de Mbappé ? Comment ça ? Comment il peut demander son maillot ? Le joueur qui a laissé le Real en plan. Modric est un madridista, Mbappé s’est moqué des Madridistas et il lui demande son maillot. C’est une blague non ? Modric est un taulier du Real, ça doit être une blague. Honnêtement je suis choqué. Cela s’est passé il y a une semaine et il lui demande son maillot », a littéralement halluciné Josep Pedrerol devant ses collègues qui étaient beaucoup plus mesurés que lui.

Pour brûler le maillot de Mbappé ?

Si certains ont ironisé en lui expliquant que c’était « la fin du monde », d’autres ont tenu à faire savoir que cela se faisait dans les grands matchs internationaux sans que le football de club ne soit ciblé. De son côté, Guti avait un rire jaune, demandant avec une pointe d’amusement si Modric avait pris le maillot de Mbappé pour pouvoir le brûler. Une ambiance donc tenue pour un geste d’amitié entre deux joueurs qui se sont déjà affrontés de nombreuses fois ces dernières années. Mais en Espagne, ou du moins chez les fervents partisans d’El Chiringuito, on n’oublie clairement pas.