Messi et Zidane, le Qatar se défonce pour Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé va quitter le PSG pour le Real Madrid cet été, et l'Espagne ne s'en cache même plus. Le club français est à bout d'arguments.

L’Espagne n’aura pas perdu une seconde. Plus important que le changement d’année ou toute autre actualité sportive, les journaux ibériques ont titré sur l’année 2022 qui sera celle de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. Aucun doute n’est possible pour la presse espagnole, qui se régale à l’avance de voir la pépite française arriver gratuitement en provenance du PSG. Marca en a fait sa Une, avec en photo un Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid et qui fait un gros clin d’oeil, l’air de dire ‘cette année c’est la bonne’. Il faut dire que le club merengue court depuis des années après le champion du monde 2018, sans succès jusqu’à présent.

L’attente est en effet bien partie pour prendre fin l’été prochain, même s’il ne faut jurer de rien tant le PSG a parfois réalisé des prouesses sur le marché des transferts. Le club français connait ses arguments pour convaincre Mbappé de rester. Un contrat ajustable selon son désir, un salaire à la hauteur qu’il souhaite, et une équipe prestigieuse bâtie autour de lui et dont il sera très rapidement la tête de proue. Mais selon Marca, absolument rien ne pourra faire changer d’avis l’ancien monégasque, malgré les incroyables efforts du Qatar et du PSG. En effet, le plan de carrière du Français est tout tracé, et Nasser Al-Khelaïfi n’aurait donc aucune chance.

Messi et Zidane agités par le PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le fait de ramener Lionel Messi, septuple Ballon d’Or, et même la perspective de faire signer Zinedine Zidane comme entraîneur, ne feront pas changer d’avis un Kylian Mbappé qui se veut toujours motivé à bien finir la saison, mais surtout déterminé à rejoindre le Real Madrid à l’été 2022. Le PSG va certainement profiter des prochains mois pour retenter sa chance, mais si Messi et Zidane n’y peuvent rien, il faudrait un cataclysme pour inverser la tendance dans ce dossier qui fait littéralement saliver toute l’Espagne.