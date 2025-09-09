ICONSPORT_261764_0853
Mbappé supplie le Real de recruter cet international français

Kylian Mbappé pourrait avoir son mot à dire lors du prochain mercato du Real Madrid. Le buteur de 26 ans a notamment soufflé à ses dirigeants le nom de l’un de ses coéquipiers en Bleus, par ailleurs convoité par le PSG.
En très grande forme en ce début de saison, Kylian Mbappé est en train de se mettre le Real Madrid dans la poche. Déjà auteur d’un exercice solide en 2024-2025, l’international français est reparti sur des bases très élevées. Auteur de trois buts en trois matchs de Liga et buteur avec la France contre l’Ukraine, l’ancien Parisien est en pleine forme. A n’en pas douter, il s’impose à présent comme la star centrale du projet du Real Madrid.
Un nouveau statut qui lui donne une certaine légitimité pour souffler quelques noms de recrues potentielles à ses dirigeants selon le site Fichajes. C’est ainsi que selon le média espagnol, Kylian Mbappé a fait savoir à ses dirigeants qu’ils seraient bien inspirés de foncer sur Ibrahima Konaté lors du prochain mercato. Et pour cause, le joueur de Liverpool sera en fin de contrat en juin prochain et l’opportunité de le faire venir ne doit pas être ratée selon l’ancien attaquant du PSG.

Mbappé pousse pour faire venir Konaté au Real

Le média explique que Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté s’entendent très bien en équipe de France et que les deux hommes verraient d’un très bon oeil la possibilité d’évoluer ensemble en club. Un rapprochement que le Paris Saint-Germain risque en revanche de voir d’un mauvais oeil. Et pour cause, le club de la capitale est également très intéressé par la perspective de faire venir le défenseur de Liverpool pour zéro euro l’été prochain afin de préparer la succession de Marquinhos.
Le vice-capitaine de l’équipe de France va maintenant devoir faire son choix, alors qu’il dispose pour l’été prochain d’offres du Real, du PSG mais aussi de Liverpool, qui souhaite plus que tout le convaincre de prolonger. Kylian Mbappé pèse en tout cas de tout son poids pour tenter de faire pencher la balance du côté du club merengue. D’autant que sur ce dossier, Florentino Pérez et les dirigeants de la Casa Blanca sont prêts à suivre leur star en misant sur Ibrahima Konaté pour former une paire défensive redoutable avec Dean Huijsen la saison prochaine.
