Mbappé prolonge au PSG, grosse surprise à la DNCG !

Le Paris Saint-Germain pense pouvoir convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat. Au point même d'avoir tenu compte de cette situation dans son bilan présenté à la DNCG.

C’est un scénario de rêve, mais à seulement quelques mois de la fin de la saison 2021-2022, le PSG a toujours l’espoir de parvenir à un accord avec Kylian Mbappé afin que ce dernier prolonge son contrat. Le Parisien a dévoilé cette semaine l’offre colossale proposée par Nasser Al-Khelaifi et Leonardo à la star française, à savoir une prime de 100 millions d’euros net d’impôts et un salaire annuel de 50 millions d’euros, cela sur deux saisons supplémentaires. Le Paris SG estime que c’est le prix à payer afin de convaincre celui qui est le meilleur footballeur du monde de dire non au Real Madrid et à son président, Florentino Perez. On ne sait pas encore ce que Kylian Mbappé a répondu à cette proposition transmise par ses actuels employeurs, mais dans les bureaux parisiens on a retrouvé un peu de confiance, au point même de travailler sur un budget incluant la présence de l’homme aux 156 buts sous le maillot du PSG. Un document qui a été transmis au gendarme financier du football français.

Le quotidien francilien dévoile cette information de poids, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion a reçu de la part du Paris Saint-Germain un budget prévisionnel dans lequel il est indiqué que Kylian Mbappé sera bien là la saison prochaine. Il est vrai que l’offre faite au champion du monde est financièrement colossale et que du côté de Doha on veut que les choses soient faites de manière « légale », ce qui oblige le PSG à déjà prévenir les instances financières en charge de valider le budget. Au point même qu’on peut se demander si les révélations faites sur la proposition transmise au clan Mbappé n’ont pas fuité à l’instant où la DNCG a été prévenue, ce qui reste toutefois à démontrer. Cependant, en décembre dernier, Paris a donc présenté un budget en nette augmentation pour 2022, ce qui correspond au financement de l’éventuel futur contrat de l’international tricolore. Et ce budget a été validé.

Le PSG pense pouvoir prolonger le contrat de Mbappé

En attendant de savoir si Kylian Mbappé dira banco à ces 200 millions d’euros sur 2 ans, Dominique Sévérac explique que du côté de Nasser Al-Khelaifi, on aimerait bien ne pas avoir à payer les 35 millions d’euros à l’AS Monaco prévus dans l’accord signé en 2017. Le PSG avait en effet promis cette somme en cas de prolongation du joueur. « L’une des idées du PSG consiste à le refaire signer sans le prolonger. En paraphant un nouveau document qui débuterait par exemple en juillet 2022, il n’aurait plus à verser les 35 millions d’euros puisque techniquement, il ne s’agirait plus du même contrat », explique le journaliste spécialisé dans le Paris Saint-Germain. Un subterfuge comme un autre, même si on peut légitimement croire que le leader de Ligue 1 ne chipotera pas si Kylian Mbappé préfère une prolongation « classique » et donc le versement de ce bonus de 35ME au club de la Principauté.

Alors que le PSG et le Real Madrid se retrouveront dans une semaine à Santiago-Bernabeu, le dossier Kylian Mbappé semble s’accélérer. Il est vrai que ce dernier avait été clair en affirmant qu’il ne fera son choix qu’une fois que les deux rencontres de Ligue des champions entre son club actuel et celui qui le convoite seront jouées. Le timing est pour l’instant respecté, reste à savoir quand le Kid de Bondy dévoilera ses intentions. D’ici là, Paris et Madrid pensent avoir fait les efforts nécessaires pour rafler la signature de celui que tout le monde voit comme le successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la quête du Ballon d’Or, et cela pour de longues années.