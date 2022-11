Mbappé plus fort que l'UEFA, le PSG va exploser le mercato

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le PSG est sous pression avant le mercato. Et celle mise par Kylian Mbappé, Christophe Galtier et même Luis Campos est bien plus forte pour Nasser Al-Khelaïfi que les menaces de l'UEFA.

L’énorme coup de chaud du mois d’octobre, quand Kylian Mbappé était même annoncé partant dès le mois de janvier prochain, a tout de même mis la puce à l’oreille au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale est conscient que le mercato estival ne s’est pas passé comme prévu. Non seulement Neymar n’a pas pu partir de Paris, mais en plus les recrues annoncées n’ont pas posé leurs valises. Au lieu de cela, Luis Campos a pu réaliser quelques coups mais pas ceux qu’il avait en tête en premier lieu. Pas de numéro 9, pas de défenseur central de stature internationale pour permettre à Christophe Galtier de jouer comme il l’entendait, la déconvenue a été palpable dans le clan Mbappé. Première conséquence, Le Parisien dévoilait ce mercredi que le PSG ne compte plus confier les commandes de son mercato à Antero Henrique, qui avait fait un retour remarqué cet été, et avait surtout serré les cordons de la bourse quand Luis Campos voulait dépenser pour compléter l’effectif.

Toujours un rêve de disputer la plus grande des compétitions avec mon pays. 🇫🇷🏆 @equipedefrance pic.twitter.com/X7hXr5d42P — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 9, 2022

Cette situation synonyme de tension va être rectifiée cet hiver, confirme Marca. Le journal espagnol révèle que Kylian Mbappé va être beaucoup plus écouté dans ses désirs, notamment celui de faire venir un attaquant capable de jouer ce fameux rôle de « pivot » et qui lui permettrait d’être plus libre. De là à chambouler tout l’équilibre trouvé avec Neymar et Messi ? Surtout à l’heure où le PSG drague clairement l’Argentin pour lui faire prolonger son contrat. Rien n’est moins sûr mais Paris ne devrait pas rester inactif, et montrer à son numéro 7 qu’il est aussi important qu’il soit mis dans les meilleures dispositions.

La crainte d'une déroute en C1

Le journal espagnol en profite pour glisser un petit tacle au PSG, en rappelant que n’importe quel joueur, aussi prestigieux soit-il, ne devrait pas avoir son mot à dire dans le recrutement d’un club. Mais ce n’est pas forcément le cas à Paris, où la campagne de Ligue des Champions, et la deuxième place d’une poule que le champion de France semblait dominer, a mis tout le monde sur les dents. Résultat, ce sera une double confrontation avec le Bayern Munich, avec match retour en Allemagne, et le risque que le Paris SG ne voit même pas le printemps européen une fois de plus. C’est surtout cette raison, avec le sentiment que l’équipe n’est pas encore assez forte pour aller au bout de la Ligue des Champions, qui donne envie à Luis Campos de se bouger au mois de janvier. Et Nasser Al-Khelaïfi, en dépit de la menace du fair-play financier de l’UEFA sur la gestion de sa masse salariale, est plus que jamais prêt à faire les efforts nécessaires si cela lui permet de triompher au mois de mai prochain.