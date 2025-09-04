Mbappé, Pierre Ménès dégoûté par Kevin Diaz

Dans : Kylian Mbappé.

Par Quentin Mallet

Auteur de 44 buts la saison dernière, Kylian Mbappé s'est attiré les critiques du consultant Kevin Diaz, lequel pense qu'il doit réapprendre le football. Des propos qui ont mis Pierre Ménès hors de lui.

Malgré une première saison historique sur le plan individuel pour Kylian Mbappé avec le Real Madrid, avec 44 buts inscrits et le titre de Soulier d'Or européen glané, le Bondynois n'a clairement pas mis tout le monde d'accord. Beaucoup ont critiqué son manque d'implication sans ballon et sa volonté de trop vouloir se retrouver au cœur du jeu alors qu'il pourrait exprimer ses pleines qualités en prenant la profondeur. Parmi ses détracteurs, on retrouve notamment Kevin Diaz.

🗣 @kevindiaz11 : "Mbappé doit réapprendre le foot et s'inspirer d'Henry à Barcelone sous Guardiola." pic.twitter.com/0ftJ8s7T4e — After Foot RMC (@AfterRMC) September 3, 2025

« Je veux que Kylian Mbappé progresse, qu'il se choisisse un poste, une animation et qu'il ait une relation avec un entraineur qui puisse l'emmener ailleurs. J'ai toujours comparé Kylian Mbappé avec Thierry Henry. Lui, c'était une légende dans un grand club, mais il a choisi de se remettre en question, de partir dans un club pour gagner des titres et de se mettre au service d'un collectif. Il a effacé tout ce qu'il pensait savoir du football. Mbappé doit réapprendre le foot, son foot », avait déclaré le consultant dans l'After Foot sur RMC. Une sortie qui n'a visiblement pas plu à Pierre Ménès

Pierre Ménès défend Mbappé

Sur X (anciennement Twitter), réseau social sur lequel il est très actif, Pierre Ménès a pris la défense de Kylian Mbappé face aux propos de Kevin Diaz. « Quand je vous parle sans cesse de la haine anti Mbappé. Le mec dit qu'un joueur qui a marqué 44 buts la saison dernière doit réapprendre le foot », s'est-il exclamé, hilare. Des propos qui semblent dénués d'argument. De toute évidence, marquer autant de buts et terminer Soulier d'Or européen d'une saison fait de Kylian Mbappé un attaquant hors pair. Mais rien ne l'empêche de chercher à s'éveiller tactiquement et à découvrir de nouvelles manières de progresser pour continuer à être l'attaquant redoutable qu'il est depuis de nombreuses années.