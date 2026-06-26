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Kylian Mbappé

Mbappé numéro 10, l’idée folle de Mourinho

Kylian Mbappé26 juin , 13:40
parEric Bethsy
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Nouvel entraîneur du Real Madrid, José Mourinho attend Kylian Mbappé avec impatience. Le coach portugais va bâtir son équipe autour de l’attaquant français qui sera placé dans les meilleures conditions.
A sa façon, José Mourinho a déjà fait le premier pas vers Kylian Mbappé. Pendant que son attaquant dispute la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, le nouvel entraîneur du Real Madrid s’est dit prêt à amener le Français vers une nouvelle dimension. « Je dois le voir de mes propres yeux, parce que pour l'instant, tout ce que je sais de lui vient de la presse, confiait le Portugais à Vanity Fair cette semaine. C'est un joueur phénoménal et j'ai l'intention de l'aider à devenir encore plus fort. » Et pour y parvenir, le « Special One » va tout faire pour placer son buteur dans les meilleures conditions.

Tout pour Mbappé

Plus qu’un souhait du technicien, le quotidien AS décrit une véritable stratégie à l’échelle du club madrilène. La Maison Blanche a effectivement l’intention de construire l’équipe autour de Kylian Mbappé. L’avant-centre de 27 ans sera certes aligné en pointe dans le 4-2-3-1 de José Mourinho. Mais l’animation sera mise en place pour permettre au Bondynois de recevoir le ballon loin de la surface. Ainsi, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain pourra partir de plus loin et mieux profiter des espaces.
Cette liberté laissera également la possibilité à Jude Bellingham de venir occuper la pointe à certains moments. En résumé, Kylian Mbappé deviendra une sorte de numéro 10 plus soliste que véritable distributeur pour ses coéquipiers. C’est en tout cas le souhait de ses dirigeants persuadés que le capitaine des Bleus doit être au centre du projet. Nos confrères expliquent d’ailleurs que les arrivées de son compatriote Ibrahima Konaté et de son ex-coéquipier monégasque Bernardo Silva vont dans ce sens. Reste à savoir si tous les Merengue accepteront de jouer pour Kylian Mbappé.

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